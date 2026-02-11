투썸플레이스, 美 프리미엄 아이스크림 '밴루엔' 국내 론칭

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밴루엔과 마스터 프랜차이즈 계약 체결

국내 사업 총괄 운영, 연내 국내 1호점 개점

투썸플레이스가 미국 슈퍼 프리미엄 아이스크림 브랜드 밴루엔(Van Leeuwen)과 마스터 프랜차이즈 계약(MFA)을 체결하고 국내 시장에 론칭한다.

투썸플레이스는 밴루엔의 국내 사업을 총괄 운영하며, 연내 한국 1호점을 열 계획이라고 11일 밝혔다. 해외 브랜드와 마스터 프랜차이즈 계약을 체결한 것은 2002년 설립 이후 처음이다.

문영주 투썸플레이스 회장이 벤 밴루엔 최고경영자와 마스터 프랜차이즈 계약(MFA)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 투썸플레이스 제공.

밴루엔은 2008년 미국 뉴욕 브루클린에서 아이스크림 트럭으로 출발해 성장한 브랜드다. 현재 미국 전역에서 100개 이상의 직영 스쿱샵을 운영하고 있으며, 1만여 개가 넘는 리테일 채널을 통해 제품을 판매하고 있다. 유제품 아이스크림과 함께 비건(데어리 프리) 아이스크림 라인업을 강화하며 프리미엄 시장에서 입지를 넓혀왔다.

투썸플레이스는 이번 계약을 통해 글로벌 디저트 포트폴리오를 확대한다는 전략이다. 기존 카페 중심 사업에서 아이스크림 전문 브랜드를 추가해 프리미엄 디저트 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.





밴루엔 아이스크림. 투썸플레이스 제공.

문영주 회장은 "밴루엔은 투썸플레이스가 지향해온 프리미엄 디저트 경험과 맞닿아 있는 브랜드"라며 "그동안 다양한 신규 F&B 브랜드를 성공적으로 안착시켜온 운영 경험을 바탕으로, 이번 밴루엔 론칭을 통해 슈퍼 프리미엄 아이스크림의 차별화된 경험을 제시하고 시장 내 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 말했다. 투썸플레이스는 향후 미국 시장 진출도 검토하고 있다.





