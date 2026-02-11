구로구, IoT 센서로 도심 쥐 잡는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'바이퍼' 40대 배치, 24시간 실시간 감지

서울 구로구(구청장 장인홍)가 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 스마트 쥐 방제 시스템을 본격 가동한다. 11일 구에 따르면 구로구 내 쥐 관련 민원은 2021년 11건에서 지난해 257건으로 약 23배 증가했다.

자동 셔터로 쥐를 생포하는 스마트 구서 장비 '바이퍼' 설치 모습. 구로구 제공.

AD

이는 기후 변화에 따른 이상 기후와 재개발 공사 등으로 설치류의 활동 영역이 지상화되고 출몰 시간대가 낮까지 확대된 영향으로 분석된다.

구는 올해와 내년 설치류 집중 특별방제 계획을 수립하고, 24시간 상시 감시 체계를 강화하기 위해 이달부터 'IoT 스마트 구서 장비' 운영을 시작했다.

이번에 설치되는 스마트 장비 '바이퍼(Viper)' 40대와 쥐 트랩 40대는 신도림 미래사랑어린이공원, 테크노근린공원 등 주요 민원 발생지에 배치된다. 해당 장비는 내장 센서로 쥐의 출몰과 포획을 24시간 상시 감지하며, 포획 시 무게를 감지해 출입문을 자동 폐쇄하고 상황실에 즉시 경보를 발령한다. 이후 전문 업체가 현장에 출동해 포획 개체를 신속히 수거한다.

특히 해당 장비는 독성 쥐약을 사용하는 대신 생포하거나 쥐약 노출을 최소화하는 방식으로 설계돼 어린이나 길고양이 등 다른 동물에게 피해를 주지 않는다.

구는 장비 운영 과정에서 축적되는 데이터를 바탕으로 민원 취약 시간대와 구간을 분석해 방제 동선을 효율적으로 조정하고 환경 정비와 병행해 '발생 억제-감지-대응'이 이어지는 통합 체계를 구축할 계획이다.





AD

구로구 관계자는 "기존 방역 성과에 스마트 기술을 더해 설치류 문제를 보다 과학적이고 근본적으로 해결해 나가겠다"며 "앞으로도 쾌적하고 안전한 생활환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>