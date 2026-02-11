[특징주]SAMG엔터, 호실적에 16% 급등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SAMG엔터가 작년에 호실적을 거둔 것으로 나타나면서 급등하고 있다.

11일 오전 9시27분 현재 SAMG엔터는 전거래일 대비 16.9% 오른 4만7000원에 거래 중이다.

SAMG엔터는 작년 연결 기준 매출 약 1412억원, 영업이익 약 226억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다고 공시했다.

핵심 IP인 '캐치! 티니핑' 시리즈가 시청률 30%를 돌파하는 등 강력한 팬덤 영향력을 보여줬으며 자동차, 금융, 스포츠, 뷰티, 유통, 엔터 등 다양한 산업과 IP 컬래버레이션을 지속하며 고마진 채널 중심으로 매출 구조를 재편한 것이 실적 개선을 이끌었다고 회사 측은 밝혔다.





해외 시장에서도 전년 대비 35.3% 성장한 약 351억원의 매출을 거두며 IP 확장을 가속화했다. 특히 2025년 8월 메탈카드봇 시즌2의 중국 흥행과 러시아 추가 진출로 글로벌 'IP 다변화' 가능성을 입증했다고 회사는 설명했다.





