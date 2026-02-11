"홈술족 겨냥" 서울우유, 어포 기반 '한입치즈' 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오징어·어니언베이컨·블랙페퍼 등 총 3종



서울우유협동조합은 어포 기반의 스낵치즈 신제품 '한입치즈 3종'을 출시했다고 11일 밝혔다.

회사 측은 "최근 1인 가구 증가와 함께 '혼술' 문화가 확산하면서 간편 안주 수요가 늘고 있다"면서 "부담 없이 즐길 수 있는 소용량 프리미엄 안주 제품에 대한 선호가 높아지는 추세"라고 설명했다. 서울우유는 대표 안주 소재인 어포에 치즈를 결합한 제품으로 차별화를 시도했다.

서울우유협동조합 제공.

'한입치즈'는 오징어, 어니언 베이컨, 블랙페퍼 등 3종으로 구성됐다. 오징어는 쫄깃한 식감에 치즈 풍미를 더했고, 어니언베이컨은 베이컨의 짭짤함과 어니언의 단맛을 조합했다. 블랙페퍼는 후추의 알싸한 맛과 치즈의 고소함을 강조했다.





제품은 35g 소용량으로 설계해 1인 가구 소비에 맞췄다. 하상원 가공품마케팅팀장은 "치즈에 어포를 접목해 새로운 맛 경험을 제안하는 제품"이라며 "소비자 라이프스타일 변화에 맞춘 제품 포트폴리오를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

