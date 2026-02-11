소노인터내셔널, 일본 진출…7월 '소노문 나고야' 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컴퍼스 호텔 나고야 위탁 운영 계약

총 130실 규모…리모델링 거쳐 정식 오픈

대명소노그룹 소노인터내셔널은 일본 아이치현 나고야시 '컴퍼스 호텔 나고야(Compass Hotel Nagoya)'의 위탁 운영 계약을 체결하고, 오는 7월부터 '소노문 나고야(SONO Moon Nagoya)'로 운영한다고 11일 밝혔다.

소노인터내셔널 CI

AD

소노문 나고야는 지상 10층, 총 130실 규모로 일본의 교통 허브인 나고야역에서 7분 거리에 있다. 나고야성, 아쓰타신궁 등 관광 명소는 물론 사카에 중심 상업지구 등과 가깝다. 2019년 개장한 이 시설은 객실과 공용 공간에 대한 일부 리모델링을 거쳐 소노문 나고야로 정식 오픈할 계획이다.

소노인터내셔널은 국내외 7개국에서 총 43개 호텔·리조트, 약 1만4500객실을 운영하고 있다. 일본 지역 내 추가적인 진출과 베트남 하노이, 말레이시아 쿠알라룸푸르 지역의 진출도 검토 중이다. 또 그룹 계열사인 티웨이항공과 연계해 항공부터 숙박까지 하나로 연결되는 통합 여행 경험을 제공하는 방안도 모색하고 있다.





AD

소노인터내셔널 관계자는 "일본은 국제적인 관광 인프라와 여행 수요를 갖춘 시장으로, 소노인터내셔널의 글로벌 확장을 위해 중요한 지역"이라며 "40년간 축적해온 역량을 바탕으로 소노문 나고야를 성공적으로 운영하고, 국내외 사업 확장을 통해 글로벌 호스피탈리티 기업으로서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>