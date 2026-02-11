경기교육의 새 얼굴 4000명, ‘경기교사로의 초대’로 첫발 뗐다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청, 2026 '경기교사로의 초대' 성료

교사 신규 임용 예정자 4000여 명 대상 역량 강화 연수 운영

경기도교육청(교육감 임태희)이 3일부터 11일까지 서울대 시흥캠퍼스와 수원컨벤션센터에서 2026학년도 교사 신규 임용 예정자 역량 강화 연수 '경기교사로의 초대'를 성공적으로 마무리했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 3일부터 11일까지 서울대 시흥캠퍼스와 수원컨벤션센터에서 2026학년도 교사 신규 임용 예정자 역량 강화 연수 '경기교사로의 초대'를 진행하고 있다. 경기도교육청 제공

이번 연수는 경기교육 철학과 정책 방향 이해를 바탕으로 신규교사로서의 사명감·책무성 강화와 교직 적응 지원을 위해 마련됐다.

유·초·중·특수학교 교사 신규 임용 예정자 4000여 명은 이번 연수를 통해 교직 이해를 넓히고 '경기 교사'로서의 첫 출발을 준비하는 시간을 가졌다.

주요 과정은 ▲경기교육 정책 안내 ▲선배 교사 교직 적응·성장사례 공유 ▲경기 미래교육 역량 강화 강연 ▲교육공동체 이해 특강 등으로 진행됐다.

특히 도단위 교육연구회에서 신규교사의 새로운 출발을 축하하고 따뜻한 환영과 선배 교사의 응원을 전하는 공감 콘서트(실내악, 남성 4중창, 뮤지컬, 댄스, 치어리딩)를 운영했으며, 이에 연수 참가자들은 교직공동체의 일원으로서의 소속감을 느낄 수 있었다.

임태희 교육감은 "경기교육가족이 된 여러분을 진심으로 환영한다"면서 "교사는 학생 성장을 이끄는 교육의 주체로, 경기도교육청은 선생님들이 교육에 전념하도록 든든한 보호자이자 동반자가 되겠다"고 말했다.

이어 "자율, 균형, 미래의 교육 본질 위에서 신규교사들이 자긍심을 갖고 교직에 안착하도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.





도교육청은 체계적인 신규교사의 성장 단계별 연수 운영을 통해 교원 전문성 신장과 교직 적응도를 높일 계획이다. 이를 통해 학교 교육력을 한층 강화해 나갈 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

