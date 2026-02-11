코람코, '여의도 하나증권빌딩' 매각 본격화…다음 달 9일 입찰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코람코자산신탁은 상장 리츠인 코람코더원리츠가 보유한 '여의도 하나증권빌딩'의 매각 공고를 게시하고 본격적인 매각 절차에 돌입했다고 11일 밝혔다.

여의도 하나증권빌딩은 업무시설로, 대지면적은 7570㎡, 연면적은 6만9826㎡ 규모다. 현재 용적률은 약 580% 수준이다. 코람코는 향후 여의도 금융 중심 지구단위계획에 따라 최대 용적률 1200%로 개발이 가능한 잠재력을 보유한 자산이라고 전했다.

하나금융그룹 계열사가 전체 임대면적의 약 70%를 임차 중이고 한국쓰리엠, 인텔코리아 등 국내외 기업이 입주해 있다. 현재 임대율은 약 99% 수준이다. 주요 임차인인 하나증권은 지난해 말 코람코더원리츠에 이 빌딩의 매수선택권 행사를 통지한 상태다. 코람코는 입찰 공고 이후 입찰참여자들에게 입찰안내서 배포와 내달 9일 입찰을 거쳐 3월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다.





정승회 코람코자산신탁 대표이사는 "하나증권빌딩 매각은 단일 자산의 거래를 넘어 코람코가 지난 수년간 구축해 온 리츠 운용과 회수 역량을 시장에 선보이는 과정"이라며 "코람코는 자산의 본질적 경쟁력과 중장기 가치를 기준으로 투자·운용·회수 전 과정을 일관되게 관리해 왔고, 이러한 원칙은 고금리와 변동성 국면에서도 뚜렷한 성과로 이어질 것"이라고 말했다.





