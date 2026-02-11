JW생명과학, 자가발전 통한 에너지 비용 절감 추진

다음달 정기주총서 사업목적 추가 논의

수액 생산 공정서 전기료 부담↑

JW생명과학이 수액 생산 과정에서 발생하는 에너지 비용 부담을 낮추기 위한 설비 구축을 검토하고 있다. 에너지 집약도가 높은 공정 특성을 감안해 제조원가 구조를 중장기적으로 손보기 위한 사전 조치로 풀이된다.

11일 제약바이오 업계에 따르면 JW생명과학은 다음달 정기 주주총회에서 정관상 사업목적에 '열병합발전, 자가발전 및 에너지(전기·열)의 자가소비, 판매 및 공급업'을 추가하는 안건을 상정할 예정이다. 회사 측은 "사업 다각화 방안을 장기적으로 검토할 계획"이라며 "실제 설비 투자 여부 등 구체적인 내용은 정해지지 않았다"고 밝혔다.

이번 정관 변경은 중장기적으로 자가발전 설비를 통해 전력과 열을 자체 조달하는 체계를 구축하기 위한 포석으로 읽힌다. 에너지 가격 변동성이 커지는 상황에서 수액 생산의 원가 안정성을 확보하려는 취지라는 해석이다. 향후 자가발전이나 에너지 설비 투자를 본격 추진할 경우를 대비해 정관상 사업목적을 미리 손질해 범위를 넓혀두는 것이란 얘기다.

JW생명과학은 그룹 내에서 수액 위탁생산(CMO)을 담당하는 회사다. 수액 생산은 구조상 전기와 열 사용량이 많다. 특히 멸균 공정과 클린룸 운영 과정에서 안정적인 전력 공급이 필수적인 만큼 제조경비에서 에너지 비용이 차지하는 비중이 작지 않다.

JW생명과학 당진플랜트의 연간 에너지 사용량은 2024년 기준 542TJ에 달한다. 통상 제약 플랜트의 연간 에너지 사용량이 200~300TJ 수준인 점을 고려하면, 단일 사업장 기준으로는 만만찮은 규모다. 최근 산업용 전기요금 인상과 에너지 가격 변동성 확대도 수액 제조업체의 원가 구조에 부담 요인으로 작용하고 있다. 산업용 전기요금은 2022년 119원에서 지난해 181원으로 3년 만에 52.1% 급등했다.

수액 사업은 JW그룹 내에서도 가장 안정적인 캐시카우로 꼽힌다. JW생명과학은 생산 제품 대부분을 JW중외제약에 납품하고, 일부는 병원에 직접 판매하는 구조를 갖고 있다. JW중외제약의 지난해 3분기 누적 매출 기준으로 영양수액(18.4%)과 일반수액(11%)을 합친 수액 관련 매출 비중은 30%에 육박한다. 단일 품목 중 가장 큰 비중을 차지하는 고지혈증 치료제 '리바로' 제품군을 제외하면 수액이 사실상 최대 매출 축이다.





한편 JW생명과학은 정기 주총에서 사업목적에 '투자, 경영자문 및 컨설팅업'을 추가하는 방안도 함께 의결할 계획이다. JW중외제약 역시 다음달 정기 주총에서 동일한 안건을 상정한다. 수액 생산 과정에서 축적한 공정·설비 운영 경험과 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 외부 자문이나 투자 관련 사업 가능성까지 열어두려는 목적으로 보인다.





