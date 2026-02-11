중기부, 지역 친환경 농업 성공특구 홍성군 찾아 현장소통

홍성 저탄소·유기농업 특구, 지역경제 활성화

중소벤처기업부는 노용석 제1차관이 11일 충청남도 홍성군에 위치한 '홍성 저탄소·유기농업 특구'를 방문해 우수 지역특화발전특구 기업 및 관계자들과 현장 소통 간담회를 개최했다고 밝혔다.

AD

'지역특화발전특구' 제도는 전국의 기초자치단체가 지역경제 활성화를 위해 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진하려는 경우, 지역특구법에 열거된 129개 규제특례를 활용해 사업을 추진할 수 있도록 일정 구역을 지정하는 제도이다. 특화특구는 2004년 처음 도입된 이래 현재 전국적으로 총 171개 특구가 운영 중이다. 공주 알밤특구, 여주 쌀산업 특구 등 지역의 자발적 특화사업 발굴과 지역 브랜드 제고에 기여하고 있는 것으로 평가받고 있다.

이번에 노 차관이 방문한 홍성 저탄소·유기농업 특구는 2014년 지정된 전국 유일의 유기농업 특구다. 홍성 유기농산물의 브랜드 가치를 높이고 생산·가공·관광을 융합한 6차 산업화 선도 모델을 구축해 지역경제 활성화를 이끌고 있다. 이러한 성과를 인정받아 중기부가 매년 실시하는 운영성과 평가에서 2022년에 이어 지난해에도 171개 특구 중 최상위 등급(9개)인 '탁월 특구'로 선정돼 중기부장관 표창을 받은 바 있다.





AD

특구 사업장 현장에서 열린 이번 간담회에선 지난해 11월에 발표해 올해 본격 시행된 특화특구 제도 개편 방안에 대한 현장의 의견을 청취했다. 참석자들은 오리농법을 적용 중인 논과 환경농업교육관 등 현장도 둘러봤다. 노 차관은 "홍성군의 특구는 단순한 농산물 생산을 넘어 가공과 관광을 결합해 새로운 성장 동력을 만들어낸 지역의 모범 사례"라며 "앞으로 홍성군처럼 우수한 성과를 보이는 특구에 대해서는 정부의 각종 지원사업을 연계해 나가, 특구가 지역 경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 중기부가 앞장서겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>