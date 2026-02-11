콜마그룹, 신입사원 100여명과 여주서 연탄 나눔 활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신입사원 교육 연계 사회공헌

취약 계층에 연탄 2000여 장 전달

콜마그룹은 지난 6일 여주시장애인복지관과 함께 경기도 여주시 현암동 일대에서 취약계층을 위한 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다고 11일 밝혔다.

이날 봉사활동에는 한국콜마, HK이노엔, 콜마비앤에이치 등 콜마그룹 관계사 신입사원 100여명이 참여했다. 이들은 경기도 여주에 위치한 한국콜마 여주아카데미에서 입문교육을 받으며 인근 지역사회를 위한 연탄 2000여장을 직접 배달했다.

6일 콜마그룹 관계사 신입사원들이 경기도 여주 여주시장애인복지관과 함께 취약계층을 위한 연탄 나눔 봉사활동을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. 콜마그룹

AD

콜마그룹은 매년 여주아카데미에서 신입사원 교육을 실시하며 다양한 사회공헌 활동을 병행하고 있다. 2024년 1월에는 시각장애인을 위한 점자큐브 만들기, 지난해 8월에는 여주시 양섬 일대 환경정화 봉사활동을 펼쳤다.

콜마그룹은 직원들이 입사 직후 기업의 사회적 책임을 몸소 체험하고 이해할 수 있도록 이 같은 프로그램을 운영하고 있다. 인재의 성장과 인성을 중시하는 경영철학 아래, 미래 성장 동력을 발굴하고 올바른 가치관을 갖춘 구성원으로 육성하겠다는 취지다.

콜마그룹 관계자는 "신입사원들이 단순한 조직의 구성원을 넘어 사회와 함께 상생하는 인재로 성장하길 바란다"며 "앞으로도 채용과 연계한 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 말했다.





AD

한편, 콜마그룹은 매년 꾸준히 공개채용을 진행하며 일자리 창출에 기여하고 있다. 2015년부터 매년 100명 이상의 대졸 신입사원을 채용하고 있으며, 특히 2024년부터는 연간 150명 이상의 공개채용을 이어가며 인재 발굴에 대한 투자를 지속하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>