"추모 헬멧 유지", "실격 시 연대"…우크라이나 스켈레톤 선수, IOC와 갈등 확산

헤라스케비치, 우크라 전쟁 희생자 헬멧에 새겨

IOC "정치적 선전 불가…추모 완장은 허용"

동료 선수 "추모는 위반이 아니다" 연대 의사

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 우크라이나의 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치와 국제올림픽위원회(IOC)의 갈등이 확산하고 있다.

우크라이나의 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치가 지난 9일 훈련에서 러시아와 전쟁에서 희생된 우크라이나 스포츠 선수 24명의 이미지가 새겨진 추모 헬멧을 쓰고 연습 주행을 했다. AP연합뉴스

연합뉴스에 따르면 헤라스케비치는 10일(현지시간) 이탈리아의 코르티나 슬라이딩 센터 인근에서 기자회견을 열고 "사망한 선수들의 희생이 있어 우리가 여기에서 하나의 팀으로 경쟁할 수 있었다"며 "나는 그들을 배신할 수 없다"고 밝혔다.

헤라스케비치는 "나는 희생자들이 경기 날에 나와 함께 있을 자격이 있다고 믿는다. 어제와 오늘 훈련은 물론 경기 날에도 추모 헬멧을 쓸 것"이라며 "지금은 내가 어떻게 하면 더 좋은 기량을 펼치고 트랙 위에서 집중할 수 있을지 생각해야 할 때지만, 지금은 추모 헬멧을 쓸 권리를 위해 싸우고 있다"고 강조했다.

그는 지난 9일 훈련에서 러시아와 전쟁에서 희생된 우크라이나 스포츠 선수 24명의 이미지가 새겨진 추모 헬멧을 쓰고 연습 주행을 해 주목받았다. 이에 대해 "올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것"이라며 "경기장 안에서 정치적 시위를 금지하는 올림픽 규정을 준수하면서 우크라이나가 처한 비극적인 상황을 계속 알리겠다"고 설명했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 우크라이나 선수 블라디슬라프 헤라스케비치가 개막식에서 팀을 이끌고 들어오고 있다. AP연합뉴스

하지만 IOC는 헤라스케비치의 헬멧이 올림픽 헌장 제50조 2항 '어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'는 규정을 위반한다고 판단해 사용 불가를 통보한 것으로 알려졌다. 대신 IOC는 추모 완장의 착용은 반대하지 않겠다는 절충안을 내놨다.

IOC 대변인 마크 애덤스는 "IOC는 목숨을 잃은 친구들을 기억하려는 선수들의 바람을 충분히 이해한다"며 "추모 헬멧은 IOC 규정에 위배되지만, 경기 기간에 추모를 위해 검은 완장을 착용하는 것을 예외적으로 허용한다. 지금 상황에서 가장 좋은 타협안이라 생각한다"고 설명했다. 그러나 헤라스케비치는 절충안도 받아들이지 않겠다고 선언해 귀추가 주목된다.





헤라스케비치의 행동을 지지하는 사람들도 나왔다. 라트비아의 이보 스테인베르그스 코치도 이날 기자회견에 동참했다. 그는 "다른 나라들로부터 강력한 지지가 있었다"며 "어제 라트비아 대통령이 우리 대표팀을 방문한 자리에서 헤라스케비치에 대해 강한 지지를 표명했다. 만약 그가 실격 처리가 되면 우리도 행동에 나설 것"이라고 말했다. 우크라이나 루지 선수인 올레나 스마하도 장갑에 영어로 "추모는 위반이 아니다"라는 메시지를 적었다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

