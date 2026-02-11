롯데GRS, 싱가포르 창이 공항에 롯데리아 1호점 개점

'레인 보텍스' 볼 수 있는 개방형 매장
K버거 정체성 전면에…동남아 진출 확대
롯데GRS의 버거 프랜차이즈 롯데리아가 싱가포르에 첫 매장을 열고 동남아 시장 공략에 나섰다.
롯데리아는 11일 주얼 창이 공항에 싱가포르 1호점을 공식 개점했다고 밝혔다. 매장은 약 160㎡(약 48평), 60석 규모다. 창이국제공항과 연결된 복합 쇼핑·엔터테인먼트 시설에 입점해 공항 유동 인구와 관광 수요를 겨냥했다.
이번 진출은 현지 외식기업인 카트리나 그룹(Katrina Group)과의 파트너십을 통해 이뤄졌다. 롯데리아는 그동안 동남아 진출 시 수도 도심 상권을 중심으로 1호점을 열어왔지만, 싱가포르에서는 글로벌 허브 상권이라는 특수성을 고려해 입지를 달리했다.
매장은 주얼 창이 공항의 랜드마크인 실내폭포 '레인 보텍스(Rain Vortex)'를 조망할 수 있도록 개방형 구조로 설계했다. 관광객과 환승객 유입이 많은 상권 특성을 반영한 전략이다.
메뉴는 '리아 불고기', '리아 새우' 등 국내 대표 메뉴를 포함해 '김치불고기버거', '모짜렐라버거' 등 한국과 동일한 주력 라인업으로 구성했다.
롯데GRS는 이번 싱가포르 진출로 7번째 해외 진출국을 확보했다. 공식 개점에 앞서 10일 열린 그랜드 오픈식에는 롯데GRS 이원택 대표와 알란 고(Alan Goh) 카트리나 그룹 회장 등 양사 주요 경영진과 주 싱가포르 한국 대사관 김준겸 참사관 등이 참석해 오픈을 기념했다.
지금 뜨는 뉴스
이원택 대표는 "싱가포르 1호점은 롯데GRS와 카트리나의 두 그룹이 한국과 싱가포르를 넘어 글로벌 외식업계로 발전하는 상징이 될 것"이라고 말했다.
임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>