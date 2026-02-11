부산대·경성대·동의대·신라대 신입생, 미래모빌리티 워크숍 한자리에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디자인씽킹 기반 실습… 부산 교통문제 해결 아이디어 도출

부산 지역 미래모빌리티 산업을 이끌 차세대 인재들이 창의적 문제해결 역량 강화를 위해 한자리에 모였다.

부산대학교(총장 최재원)는 교육부와 부산시가 추진하는 지역인재육성지원사업의 하나로, 부산대·경성대·동의대·신라대 미래모빌리티 관련 학과 지역인재전형 신입생 40여명을 대상으로 지난 6일 아바니 센트럴 호텔 부산에서 '2026 부산 미래모빌리티 디자인씽킹 워크숍'을 개최했다.

부산대·경성대·동의대·신라대 신입생들이 미래모빌리티 워크숍을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산대 제공

AD

이번 워크숍은 미래모빌리티 산업의 성장에 대응해 학생들이 대학 입학 초기부터 진로를 탐색하고 전공 이해도를 높일 수 있도록 문제해결 방법론을 중심으로 한 실습형 교육으로 진행됐다.

참가 학생들은 '부산 지역 교통 문제 해결을 위한 미래모빌리티 기반 상품·서비스 아이디어 개발'을 주제로 전문가 특강과 디자인씽킹 교육과정, 팀 프로젝트와 결과 발표에 참여했다. 이를 통해 창의적 사고와 협업 역량을 키우는 시간을 가졌다.

이날 행사에는 기계공학, 조선해양공학, 항공우주공학 등 다양한 전공의 학생들이 참여해 대학과 전공의 경계를 넘는 교류와 네트워킹도 이뤄졌다.

이동근 부산대 부산공유대학본부장(기계공학부 교수)은 "학생들이 미래모빌리티 분야에 대한 이해를 높이고 전공과 진로 인식을 정립하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 문제해결 중심 교육을 확대해 지역 산업을 이끌 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.





AD

부산대는 이번 프로그램을 계기로 전공 간 협업과 교류를 강화하고, 지역 정주형 미래모빌리티 전문 인재 육성 기반을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>