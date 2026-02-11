비수도권 中企 가장 큰 애로는 ‘인력 확보’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중소기업중앙회, '지방 중소기업 지원정책 의견조사' 결과 발표

비수도권 중소기업의 가장 큰 애로는 '인력 확보'인 것으로 조사됐다. 수도권 기업의 지방 이전을 가로막는 요인 또한 '기존 직원의 지방 이전 기피'였다. 지방균형발전을 위해서는 비수도권의 인력난 해결이 가장 시급하다는 평가다.

11일 중소기업중앙회는 이 같은 내용을 담은 '지방 중소기업 지원정책 관련 의견조사' 결과를 발표했다. 이번 조사는 지방 중소기업 지원정책에 대한 중소기업인의 체감도를 파악하고, 개선 필요사항을 확인해 개선 과제를 도출하기 위해 중소기업 772개사를 대상으로 실시했다. 제조업은 상시 근로자 수 10인 이상, 비제조업은 5인 이상으로 소상공인을 제외한 중소기업 수도권 203개사, 비수도권 569개사가 참여했다.

수도권 중소기업과의 경영환경 격차를 크게 체감하는 분야. 중기중앙회

AD

조사 결과 수도권 중소기업은 비수도권 기업과의 경영환경 격차에 대해 가장 많은 응답이 '보통이다'(48.3%)였던 반면, 비수도권 중소기업은 '격차가 크다'(63.4%)가 가장 많아 소재지별로 인식 차이가 드러났다. 소재지와 관계없이 경영환경 격차를 가장 크게 체감하는 분야로 '인력 확보'가 꼽혔다. 수도권 기업의 69.7%, 비수도권 기업의 66.2%가 이를 선택했다. '교통·물류·입지 등 인프라'가 각각 67.4%, 51.2%로 뒤를 이었다.

또 수도권 기업 203개사 중 99.5%는 '지방 이전 계획이 없다'고 답했다. 지방 이전을 계획하지 않는 이유로 '기존직원 지방 이전 기피'(47.0%), '기존 거래처와의 거리 증가'(44.6%), '물류·교통·입지조건 악화'(32.7%), '인력 확보의 어려움'(28.7%) 등이 지목됐다.

비수도권 중소기업은 중앙정부의 지방 중소기업 지원정책에 대해 40.4%, 지방정부의 지원에 대해서는 43.6%가 '부족하다'고 응답했다. 중앙정부 지원정책이 부족하다고 느끼는 이유로는 '인력 확보 어려움'(53.5%), '투자·금융 접근성 어려움'(43.9%), '교통·물류·입지 등 인프라 열악'(33.0%) 등이 꼽혔다. 지방정부 지원정책에 대해서도 '인력 확보 어려움'(61.7%), '교통·물류·입지 등 인프라 열악'(41.5%), '투자·금융 접근성 어려움'(36.7%) 순으로 조사됐다.

지방 중소기업 활성화에 가장 도움이 되는 부분으로는 '인력 확보 지원'(47.5%), '투자·재정 지원 확대'(46.4%), '대·중견기업 지방 이전 지원' (26.4%) 순으로 응답했다.

김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 "비수도권 중소기업이 가장 크게 체감하는 문제는 인력 확보"라며 "고용지원금 지원을 포함해 중장년층·경력단절여성·외국인 근로자 등 다양한 인력 활용을 지원하는 정책에 대해 더 깊은 고민이 필요하며, 근본적으로는 기업의 경쟁력 강화를 통해 양질의 일자리가 창출되는 것이 중요하다"고 말했다.





AD

김 본부장은 이어 "정부의 지방주도 성장 정책은 지방이 스스로 혁신역량을 키울 수 있는 기반을 강화하고, 중소기업의 경쟁력 강화와 성장을 촉진한다는 점에서 시의적절한 정책 방향이라고 볼 수 있다"고 덧붙였다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>