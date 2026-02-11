교보생명, 4년 연속 '가장 존경받는 기업' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국능률협회컨설팅 조사

생명보험 부문 1위·올스타 기업 선정

"믿을 수 있는 기업, 고객 만족에 노력" 한목소리

교보생명이 4년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업'에 선정됐다.

AD

교보생명은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 '2026 한국에서 가장 존경받는 기업' 조사에서 생명보험 산업 부문 1위를 차지했다고 11일 밝혔다. 지난 10일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 시상식에는 조대규 교보생명 대표이사 사장이 참석했다.

'한국에서 가장 존경받는 기업' 조사는 기업의 모든 가치 영역을 종합적으로 평가하는 국내 대표 기업 평가 지표다. 올해로 23회째인 이 조사는 혁신 능력과 고객 가치, 사회 가치, 주주 가치, 직원 가치, 이미지 가치 등을 기준으로 기업을 선정한다.

이번 조사는 지난해 9월부터 약 두 달간 산업계 종사자 7040명, 증권업계 전문가 542명, 일반 소비자 3658명 등 총 1만1240명을 대상으로 실시됐다.

교보생명은 2023년 이후 4년 연속 생명보험 산업 부문 1위에 오르며 높은 고객 신뢰도를 다시 한번 입증했다. 아울러 조사 대상 산업 가운데 상위 30개 기업을 선정하는 '올 스타(All Star)'에도 3년 연속 이름을 올렸다.

특히 교보생명은 전 평가 영역에서 생명보험 산업 평균을 크게 웃도는 점수를 받았다. 설문 조사에서는 '믿을 수 있는 기업', '고객 만족을 위해 노력하는 기업'이라는 평가가 많았다.

조대규 사장은 "보험의 진정한 가치는 고객이 꼭 필요한 상품에 가입해 가장 필요한 순간에 약속된 보장을 받는 데 있다"며 "보험 가입부터 계약 유지, 보험금 지급에 이르기까지 고객 완전 보장을 실천하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

교보생명은 2011년 업계 최초로 고객의 보장 유지를 지원하는 '평생든든서비스'를 도입했으며, 소비자중심경영(CCM) 인증을 10회 연속 획득하는 등 고객 중심 경영을 꾸준히 이어오고 있다.

이와 함께 지속가능경영 철학을 바탕으로 이해관계자 중심 경영과 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 경영을 추진하며, 보험 사업 혁신과 기업시민으로서의 윤리적 책임도 강화하고 있다.





AD

또 1985년부터 매년 '교보생명컵 꿈나무체육대회'를 개최해 유소년 체육 저변 확대에 기여하고 있으며, 자립준비청년의 경제적 자립을 돕는 등 다양한 사회공헌 활동도 이어가고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>