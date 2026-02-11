삼성노블라이프, '노블카운티' 조직개편…"시니어 사업 박차"

이길호 대표 "다양한 시니어 리빙·케어 서비스 경험제공"
삼성생명은 자사가 100% 출자해 탄생한 삼성노블라이프가 올해를 출범 원년으로 삼고 시니어 사업을 본격적으로 진행하기로 했다고 11일 밝혔다.
삼성생명에 따르면 삼성노블라이프는 삼성생명공익재단이 25년간 운영한 프리미엄 실버타운 '삼성노블카운티' 인수·통합을 최근 마무리하고 조직 개편을 단행하는 등 시니어 리빙·케어 사업 확장에 본격 돌입했다.
'존엄한 삶의 파트너(Partner for Dignity)'란 비전을 중심으로 1실 2본부(경영지원실, 사업개발본부, 노블운영본부) 체제를 구축했다. 특히 사업개발본부 산하에 신사업추진팀, 연구개발(R&D)센터를 신설했다. 신사업추진팀은 신규시설 개발과 사업 포트폴리오 다각화를 추진하며, R&D센터는 시니어 리빙·케어 관련 상품 및 서비스 개발에 집중할 계획이다.
또한 출범에 발맞춰 삼성노블카운티의 국제회의실, 입주회원 전용식당 등을 전면 리모델링해 시설의 가치와 입주 회원 만족도를 높일 예정이다.
이길호 삼성노블라이프 초대 대표이사는 "앞으로 더 많은 고객이 다양하고 새로운 시니어 리빙·케어 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "초고령사회 도래란 국가적 이슈 속에서 삼성노블라이프가 시니어를 비롯한 전 세대에게 희망적인 미래를 제시할 수 있도록 삼성생명과 함께 노력해 나가겠다"고 전했다.
삼성노블라이프 관계자는 "올해를 출범 원년으로 삼고 안정적인 노블카운티 운영과 더불어 보험업과 시너지를 낼 수 있는 다양한 서비스를 고민할 것"이라며 "장기적으로는 신규시설 추가 오픈 등 신상품 및 서비스 출시를 검토하고 있다"고 말했다.
