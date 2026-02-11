카카오게임즈, 지난해 적자 전환…신작 공백·투자 확대 영향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오게임즈가 지난해 신작 공백 영향으로 연간 적자를 기록했다. 올해는 '오딘Q', '아키에이지 크로니클' 등 대형 신작으로 반등을 노린다는 방침이다.

카카오게임즈는 11일 연결 기준 지난해 매출 약 4650억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 26% 감소한 수치다. 영업손실은 약 396억원으로 집계되면서 전년 대비 적자로 전환됐다. 지난해 4분기 매출은 약 989억원으로 전년 동기 대비 26% 감소했고 영업손실은 약 131억원이다.

신작 출시 공백과 글로벌 투자 확대가 실적에 영향을 미쳤다. 회사는 비핵심 사업을 축소하고 게임 중심으로 사업을 재정비했다. 올해는 PC 온라인과 콘솔 등 플랫폼 확장에 본격 나선다. 대형 게임의 완성도 및 시장 검증을 거쳐 하반기부터 글로벌 시장을 공략하는 파이프라인을 가시화하는 등 성장 모멘텀을 확보한다는 계획이다.

카카오게임즈는 올해 1분기 SM엔터테인먼트 아티스트 기반 모바일 캐주얼 게임 '슴미니즈'(SMiniz)를 출시한다. 이어 '오딘Q'와 '아키에이지 크로니클'을 통해 핵심 IP를 글로벌 플랫폼으로 확장할 계획이다. 전략 어드벤처 RPG '던전 어라이즈', 2.5D MMORPG '프로젝트 OQ', 오픈월드 좀비 생존 시뮬레이터 '갓 세이브 버밍엄', 서브컬쳐 육성 시뮬레이션 '프로젝트 C' 등 신작도 순차 공개할 예정이다.





한상우 카카오게임즈 대표는 "구조 개편을 바탕으로 신작들을 가시화할 예정"이라며 "게임 개발에 역량을 끌어모아 자체 지식재산권(IP) 확장뿐만 아니라 플랫폼, 장르, 지역별로 다변화된 신작을 선보이겠다"고 밝혔다.





