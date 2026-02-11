보튼, 하늘에 있는 동료에게 금메달을 바쳤다…'감동의 눈물'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 우승

작년 12월 바켄, 훈련 숙소 숨진 채 발견

"그와 함께 뛰는 느낌이었다"

더 의미 있는 메달이다.

노르웨이의 요한올라브 보튼이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 개인에서 우승을 차지했다. 10일(현지시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 대회 남자 20㎞ 개인 경기에서 51분 31초 5의 기록으로 금메달을 획득했다. 1999년생인 보튼은 처음으로 출전한 올림픽에서 금메달을 목에 걸었다.

요한올라브 보튼이 밀라노·코르티나 동계 올림픽 바이애슬론 남자 20㎞ 개인에서 가장 먼저 결승선을 통과한 뒤 하늘을 향해 팔을 뻗는 세리머니를 하고 있다. 사우스 티롤(이탈리아)=로이터연합뉴스

완벽한 레이스를 펼쳤다. 이번 시즌 국제바이애슬론연맹(IBU) 개인 부문 랭킹 2위, 20발의 사격을 모두 명중했다. 2위인 에릭 페로(프랑스·51분 46초 3)를 무려 14초 8차로 제쳤다.

보튼은 가장 좋은 기록으로 결승선을 통과한 뒤 하늘을 향해 팔을 뻗는 세리머니를 펼쳤다. 지난해 12월 갑자기 세상을 떠난 노르웨이 바이애슬론 선수 시베르트 구토름 바켄을 향한 인사였다.





1998년생인 바켄은 이탈리아 라바체 훈련 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 노르웨이 선수들은 큰 충격과 슬픔 속에 이번 올림픽을 준비했다. 보튼은 경기 후 눈물을 보이기도 했다. 그는 "마지막 바퀴는 매우 감정적인 순간이었다. 마치 그(바켄)와 함께 뛰는 느낌이었다"면서 "그가 이 경기를 보고 저의 모습을 자랑스러워했으면 좋겠다"고 말했다.





