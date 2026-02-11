충남, K-팝 국비 48억 확보…천안·보령 두 곳 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문체부 공모서 전국 9곳 중 2곳 차지…K-컬처 행사에 국비 4억8000만 원 투입



지난해 천안 K-컬쳐 박람회 모습

충남이 올해 문화체육관광부 국비 지원을 받는 K-팝 관련 핵심 행사 두 곳을 확보하며 한류 관광 경쟁력을 입증했다. 전국 단위 공모에서 9개 지역만 선정된 가운데 충남이 2곳을 차지하는 성과를 냈다.

충남도는 11일 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 'K-팝 콘서트 지원 사업'에 'K-뮤직 스페셜 라이브 위드 2026 천안 K-컬처박람회'가, '대형 한류 종합행사 지원 사업'에 '보령 머드페스티벌 위드 마이 K 페스타'가 각각 선정됐다고 밝혔다.

이번 선정으로 천안은 국비 2억 원, 보령은 2억 8000만 원을 지원받아 총 4억 8000만 원의 국비를 확보했다.

천안에서 열리는 K-뮤직 스페셜 라이브는 오는 9월 2일부터 5일까지 독립기념관에서 개최된다. 총 사업비 12억 원을 투입해 개막 콘서트와 라디오 공개방송, K-OST 콘서트 등 대중성과 파급력을 갖춘 프로그램이 진행될 예정이다.

지난해 보령머드페스티벌 축제 모습

보령 K 페스타는 7월 24일부터 8월 9일까지 대천해수욕장 일원에서 열린다. 총 37억 8000만 원 규모로 추진되는 이번 행사는 글로벌 축제로 자리 잡은 보령 머드페스티벌과 연계해 K-팝을 중심으로 한 한류 문화 콘텐츠를 선보인다.

도는 이번 국비 확보가 외래 관광객 유치 확대와 체류형 관광 활성화, '충남 방문의 해' 분위기 조성, 지역경제 파급 효과로 이어질 것으로 기대하고 있다.





도 관계자는 "두 개의 K-팝 관련 공모 사업이 동시에 선정된 것은 충남 관광 콘텐츠의 경쟁력을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 한류 콘텐츠와 지역 대표 축제를 전략적으로 연계해 충남을 국내외 관광객이 찾는 관광 거점으로 키워 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

