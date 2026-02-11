현대해상, 베트남 유학생 위한 '국내외 통합보장 솔루션' 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대해상 하이유학생보험, 원스톱 보장시스템 구축

재한베트남유학생총회(VSAK)와 MOU 체결

현대해상은 베트남 유학생의 한국 생활을 지원하기 위해 재한베트남유학생총회(VSAK)와 '단체보험 가입 및 통합 보장 체계 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약식은 지난 9일 주한 베트남 대사관에서 열렸으며, 유영철 현대해상 기업영업2본부장(상무)과 응우옌 쩐 훙(Nguyen Tran Hung) VSAK 회장, 부호(Vu Ho) 주한 베트남 대사가 참석해 양국 간 교육·보험금융 협력의 의미를 더했다.

유영철 현대해상 기업영업2본부장 상무(왼쪽부터)와 부호(Vu Ho) 주한베트남대사, 재한베트남유학생총회 응우옌 쩐 훙(Nguyen Tran Hung, 오른쪽) 회장이 지난 9일 주한베트남대사관에서 업무협약을 맺고 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 국내 외국인 유학생 가운데 가장 높은 비중(37.6%)을 차지하는 베트남 유학생들의 건강권 보호를 위해 추진됐다. 특히 입국 후 6개월 동안 국민건강보험 적용에서 제외되는 어학연수생들의 의료 공백을 해소하기 위한 취지다. 현대해상은 베트남 현지 보험사인 VBI(비엣틴뱅크 보험)과 협업해 글로벌 통합 보장 솔루션을 선보인다. 현대해상은 이 회사의 지분 25%를 보유 중이다.

이번 프로그램의 핵심은 베트남 현지와 한국 내 보험 보장을 하나로 연계한 '글로벌 통합 솔루션'이다. 유학생은 베트남 출국 전 VBI 보험에 가입하고, 동시에 현대해상 하이유학생보험 가입을 신청한다. 이후 국내 입국과 함께 보험 계약이 체결되며 보장이 개시된다. 이를 통해 국내 체류 중 발생한 상해·질병은 물론 귀국 후 발생한 의료비까지 보장받을 수 있다.

현대해상은 이번 MOU를 통해 연간 2만 명 이상의 베트남 유학생 의료 공백 해소에 기여할 것으로 기대하고 있다.





유영철 상무는 "대한민국을 선택한 베트남 유학생들이 아프거나 다쳤을 때 경제적 부담 없이 학업에 전념할 수 있도록 돕는 것이 이번 협약의 핵심"이라며 "앞으로도 국가별 맞춤형 보험 서비스를 확대해 글로벌 상생 금융을 실천하겠다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

