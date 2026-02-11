이탈리아 정부, 217억원 들여 르네상스 거장 '에케 호모' 작품 매입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소더비 경매 전 이탈리아 정부가 매입 의사

르네상스 거장 안토넬로 다 메시나 작품

안토넬로 희귀작의 절반가량 정부 소유

이탈리아 정부가 15세기 르네상스 거장 안토넬로 다 메시나의 회화 작품 '에케 호모'를 1490만달러(약 217억원)에 매입했다.

안토넬로 다 메시나의 회화 작품 '에케 호모'. 소더비

연합뉴스에 따르면 10일(현지시간) 이탈리아 문화부는 "이탈리아의 문화유산을 확장한 성과"라며 이같이 밝혔다. 이 작품은 당초 미국 뉴욕 소더비 경매에 부쳐질 예정이었으나, 이탈리아 정부가 한발 앞서 확보한 것으로 전해졌다.

'에케 호모'는 신약성서에서 로마 총독 빌라도가 가시관을 쓴 예수를 가리키며 한 말로, 예수의 고난스러운 삶을 상징한다. 양면의 패널로 구성된 이 작품은 가시관을 쓴 예수 그리스도와 참회하는 성 예로니모의 이미지가 각각 담겼다.

이탈리아 화가 안토넬로 다 메시나는 피에로 델라 프란체스카, 조반니 벨리니와 함께 초기 르네상스 미술을 절정에 올려놓은 당대 최고의 거장으로 불린다. 그의 작품은 매우 희귀하다. 지금까지 남아있는 작품이 약 40점으로, 이 중 절반가량은 이탈리아 정부가 소장하고 있다. 이번 작품은 개인 소장품으로 남은 유일한 작품이었던 것으로 전해졌다.

이 작품이 아직 전시될 장소는 정해지지 않았으나, 미술계에서는 밀라노의 브라레 미술관이나 베니스 아카데미아 미술관, 나폴리의 카포디몬테 미술관 등의 장소가 거론되고 있다. 소더비 경매에 나오기에 앞서 오는 2028년 스페인 마드리드의 티센 보르네미사 국립 박물관에서 열리는 안토넬로 다 메시나 특별 전시회에 초청된 것으로도 알려졌다.





소더비의 국제 경매 책임자인 크리스토퍼 아폴로는 "이 작품은 안토넬로 다 메시나의 비범한 작품으로 형용할 수 없는 힘이 넘쳐난다. 그 시대의 많은 화가와는 달리, 안토넬로는 이 작품에서 예수의 인간성을 포착한다"고 평가했다. 이어 "이 작품이 이탈리아로 돌아오기 전에 소더비 홀에서 방문객들과 공유할 수 있어 영광이었다"고 밝혔다.





