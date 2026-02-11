동구바이오제약, 펩타이드 아토피 치료제 개발 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노바셀테크놀로지서 면역조절 펩타이드 신약 기술 도입

동구바이오제약이 펩타이드 기반 아토피 피부염 신약 개발에 나선다.

: 왼쪽부터 신중현 ㈜동구바이오제약 사장, 이태훈 ㈜노바셀테크놀로지 대표이사. 동구바이오제약

동구바이오제약은 노바셀테크놀로지로부터 아토피 피부염 치료 바이오신약 후보물질 'NCP112'에 대한 기술을 도입하기로 결정했다고 11일 밝혔다. NCP112는 범부처 국가신약개발사업 등 국책과제를 통해 양사가 공동 연구를 진행해온 파이프라인이다.

NCP112는 염증 해소 기전에 관여하는 수용체 FPR2를 활성화하는 면역조절 펩타이드 플랫폼 'PEPTIROID'를 기반으로 한 치료제다. 노바셀테크놀로지는 이 후보물질에 대해 국내 임상 2상 임상시험계획 승인을 완료했다.

동구바이오제약은 이번 기술 도입을 통해 피부질환 펩타이드 신약 파이프라인을 확보하고 기존 피부과 전문의약품 사업과의 연계를 모색할 계획이다.





이태훈 노바셀테크놀로지 대표는 "이번 기술이전은 펩타이드 면역치료제의 임상적 가능성을 확인하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 조용준 동구바이오제약 대표는 "펩타이드 분야 협력을 강화해 중장기 성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

