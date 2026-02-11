IOC, 전쟁 희생자 추모 헬맷 불허…'완장 허용' 절충안 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 우크라이나 스켈레톤 대표팀의 블라디슬라프 헤라스케비치가 러시아와의 전쟁에서 희생된 자국 스포츠 선수들의 모습이 새겨진 헬맷을 써 화제를 모으고 있다.

외신에 따르면 헤라스케비치는 지난 10일(현지시간) 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 소위 '추모 헬맷'을 쓰고 연습 주행을 해 주목받았다. 헬맷에는 우크라이나 10대 역도 선수인 알리나 페레후도바, 권투선수 파블로 이셴코, 아이스하키 선수 올렉시이 로기노프, 배우이자 운동선수인 이반 코노넨코, 다이빙 선수이자 코치인 미키타 코주벤코, 사격 선수 올렉시이 하바로프, 무용수 다리아 쿠르델 등의 얼굴이 새겨졌다.

우크라이나 스켈레톤 대표팀의 블라디슬라프 헤라스케비치가 지난 10일 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 러시아와의 전쟁에서 희생된 우크라이나 스포츠 선수들의 얼굴이 새겨진 헬맷을 쓰고 연습주행을 하고 있다. [사진 제공= AP연합뉴스]

헤라스케비치는 "헬멧에 그려진 사람들의 일부는 제 친구들이었다"며 "올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 지속시키겠다는 약속을 지킨 것"이라고 말했다.

하지만 국제올림픽위원회(IOC)는 헤라스케비치에게 추모 헬맷 사용 불가를 통보했다. 추모 헬멧이 올림픽 헌장 제50조 2항 '어떠한 종류의 시위나 정치적, 종교적, 인종적 선전도 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'는 규정을 위반한다고 판단했기 때문이다.

우크라이나올림픽위원회는 이에 반발하며 IOC에 추모 헬맷 사용 승인을 요처했다. 우크라이나올림픽위원회는 성명을 내고 "헬멧이 안전 규정을 완벽하게 충족하고 IOC 규정에 어긋나는 광고나 정치적 구호, 차별적 요소를 포함하지 않았다"며 "공식 훈련에서도 규정된 기준을 충족한 것으로 확인됐다"고 주장했다.

IOC는 추모 헬맷 대신 '추모 완장'을 허용하는 절충안을 내놨다.





IOC는 "헤라스케비치가 러시아와 전쟁으로 숨진 자국 선수들을 기리기 위해 착용하려던 헬멧 사용은 불허하기로 했다"며 "대신 경기에서 추모 완장 착용을 허용한다"고 발표했다. IOC는 "이번 결정은 절충안"이라며 "과거에도 완장 착용을 금지한 사례가 있지만, 헤라스케비치의 경우에 한해 예외를 두기로 했다"고 덧붙였다.





