윤선생, '여행가서 윤선생하기' 릴스 챌린지 이벤트 진행

신세계상품권 30만원권 등 경품 증정

윤선생은 2월 말까지 '여행가서 윤선생하기' 릴스 챌린지 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이벤트는 설 연휴 전후로 집이 아닌 다른 장소에서도 틈틈이 공부하며 선물도 받는 '일석이조' 프로모션을 통해 학습자가 학습 리듬을 유지하도록 돕겠다는 취지다.

참여 방법은 여행지의 생생한 풍경, 음식이나 놀이 모습과 함께 윤선생으로 공부하는 장면을 영상으로 촬영해 30초가량의 릴스 영상을 제작하면 된다. 친척집, 여행지 등 집이 아닌 공간이면 촬영 배경은 어디든 가능하다.

제작한 영상을 개인 인스타그램 계정에 올린 후, 윤선생 공식 인스타그램에서 이벤트 신청서를 제출하면 참여가 완료된다. 방문학습 브랜드 윤선생영어교실과 화상학습 브랜드 윤선생베이직 회원 및 회원 학부모라면 누구나 참여할 수 있다.

윤선생은 이번 이벤트에서 다채로운 경품을 증정한다. 최우수작(1명)은 신세계상품권 30만원권, 우수작(3명)은 10만원권을 증정한다. 또한 10명을 별도 추첨해 GS25 모바일상품권 3만원권, 선착순 100명에게는 스타벅스 기프티콘을 제공한다.





윤선생 관계자는 "비록 길지 않은 연휴이지만 갑작스레 루틴이 바뀌면 학습 리듬이 깨지기 쉽다"면서 "설 전후로 학습과 연계한 이번 이벤트에 많은 관심과 참여를 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

