동작구청사, 설 연휴 실내 테마파크로 변신

14~18일 문화공연·전통놀이·명절 음식 장터

서울 동작구(구청장 박일하)가 설 연휴를 맞아 구청사를 실내 테마파크 '동작스타파크'로 운영한다. 오는 14일부터 18일까지이며 설날 당일은 휴장한다. 지난 추석 연휴 1만5000여 명이 방문했던 테마파크를 가족 단위 체험 프로그램을 확대해 운영한다는 계획이다.

지난해 추석 연휴 동작구청에서 열린 테마파크에서 많은 구민들이 참여하여 즐거운 시간을 보내고 있다. 동작구 제공.

구는 청사 지하 1층을 스타스테이지, 스타플레이존, 스타푸드존, 스타상생존 등 4개 구역으로 나눠 운영한다.

스타스테이지에서는 버블쇼와 마술쇼 등 참여형 문화 공연이 펼쳐진다. 스타플레이존에는 대형 슬라이드 '동작스타'를 비롯해 대형 윷놀이, 제기차기 등 전통 놀이 공간이 마련된다. 아이들을 위한 오락기와 모래놀이터, 사전 예약제로 진행되는 '두바이쫀득쿠키만들기' 오픈 클래스와 한복 포토존도 운영된다.

스타푸드존에서는 떡과 부침개 등 명절 음식 장터가 열리고, 스타상생존에서는 달고나 만들기 체험과 400여 개 일자리 정보를 제공하는 홍보 부스가 운영된다.

스타스테이지는 오후 2시부터 3시까지, 스타플레이존은 오전 9시부터 오후 8시까지(동작스타는 오전 11시부터) 운영된다. 스타푸드존과 스타상생존은 오전 11시부터 운영되며 재료 소진 시 조기 종료될 수 있다.





박일하 동작구청장은 "지난 추석 많은 구민들이 방문해 주셨던 열린 테마파크를 올해는 더욱 넓은 공간과 다채로운 프로그램으로 확대했다"며 "가족과 함께 추위 걱정 없는 동작구청에서 그 어느 때보다 따뜻하고 풍요로운 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.





