그렙, 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증 획득

'모니토' 서비스 신뢰도 제고
그렙은 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.
ISMS-P는 정보보호 관리체계 수립·운영(16개), 보호대책 요구사항(64개), 개인정보 처리 단계별 요구사항(22개) 등 총 102개의 심사 항목을 모두 충족해야 받을 수 있는 국가 보안 인증이다. 기업의 정보 보호 관리체계가 국가 기준에 적합한지를 종합적으로 검증하는 최고 수준의 보안 표준으로 평가받는다.
그렙은 이를 통해 온라인 시험 감독 솔루션 '모니토'와 같이 높은 보안 수준이 요구되는 환경에서 더욱 안전하고 공정한 테스팅 환경을 제공할 수 있게 됐다.
지금 뜨는 뉴스
임성수 그렙 대표는 "앞으로도 철저한 보안과 개인정보 보호를 바탕으로 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 제공하며 플랫폼 경쟁력을 높여나가겠다"며 "강화된 보안 신뢰성은 해외 파트너사 및 고객들과의 협업 과정에서 그렙의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 토대가 될 것"이라고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>