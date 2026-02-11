파주시, 65세 이상 시민 대상 폐렴구균 예방접종 연중 무료 실시

고령층 치명적 폐렴 예방 위해

전국 어디서나 지정 의료기관 접종 가능

경기 파주시는 고령층의 건강한 노후와 감염병 예방을 위해 65세 이상 시민을 대상으로 폐렴구균 예방접종을 연중 무료로 지원하고 있다고 11일 밝혔다.

파주시, 65세 이상 시민 대상 폐렴구균 예방접종 연중 무료 지원 실시. 파주시 제공

폐렴구균은 면역력이 저하된 고령층에서 폐렴, 균혈증, 수막염 등 침습성 감염증으로 진행될 위험이 크며, 특히 균혈증의 경우는 사망률이 약 60%, 수막염은 최대 80%에 이를 수 있어 예방접종의 중요성이 강조되고 있다. 또한 독감에 걸린 후 폐렴으로 악화되는 사례가 많아 사전 예방이 무엇보다 중요하다.

무료 접종 대상은 1961년 12월 31일 이전 출생한 65세 이상 시민 중 폐렴구균 23가 다당 백신(PPSV23)을 한 번도 접종하지 않은 사람이며, 65세 이전에 접종한 경우에는 접종일로부터 5년이 지난 후 1회 추가 접종이 가능하다.

주민등록상 1961년 출생자라면 생일이 지나지 않았더라도 무료 접종 대상에 해당하며, 신분증만 지참하면 별도의 서류 없이 접종할 수 있다.

대상자는 주소지와 관계없이 전국 어디서나 가까운 지정 의료기관 또는 보건소를 방문해 예방접종을 받을 수 있다.

접종이 가능한 병의원은 질병관리청 '예방접종도우미' 누리집에 접속해 '지역별 지정 의료기관 찾기' 항목에서 확인할 수 있으며, 지정의료기관에 문의하면 간단한 확인 절차를 거쳐 접종 가능 여부를 알 수 있다.





이한상 파주보건소장은 "폐렴구균 예방접종은 고령층의 생명을 지키는 가장 효과적인 방법 중 하나"라며 "대상에 해당하는 시민들께서는 가까운 의료기관을 방문해 꼭 접종 받으시길 바란다"고 당부했다.





