[클릭 e종목]"파라다이스, 목표가 상향…실적 레버리지 효과에 집중"

"강한 매스…성장 모멘텀 충분"

한화투자증권은 11일 파라다이스의 목표주가를 3만원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

박수영 한화투자증권 연구원은 이날 보고서에서 파라다이스에 대해 "실망스러운 4분기 실적을 뒤로하고 1분기 매스(일반 대중) 고객, 2분기 매스 고객 및 VIP 드롭액(게임 칩으로 바꾼 금액)의 강한 성장을 기반으로 한 향후 실적 레버리지 효과에 집중할 시기"라며 이같이 밝혔다.

파라다이스의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2939억원, 167억원으로, 영업이익 기준 시장 기대치를 하회했다는 평가다. 박 연구원은 "마케팅비 확대 외에도 인건비의 전년 동기 대비 증가 폭이 당초 예상보다 컸는데, 인력 확충 및 성과급 지급률 예상 상회 등 영향으로 해석된다"고 했다.

다만 박 연구원은 파라다이스가 성장 모멘텀이 충분하다고 봤다. 파라다이스의 1월 전체 순매출액은 943억원으로 역대 최고 월 실적을 경신했다. 박 연구원은 "매스 고객 드롭액이 좋았고, 일본 VIP 홀드율(드롭액 중 카지노 매출로 잡힌 비율)이 좋았던 영향"이라며 "핵심은 지난해 12월에 이어 강한 매스에 있다"고 설명했다. 1월 매스 드롭액은 1536억원으로 지난해 12월에 이어 또다시 1500억원대를 기록하며 전년 동기 대비 18.7% 성장했다.

특히 전체 매스 드롭액 중 일본 및 중국 국적 매스 드롭액은 각각 전년 동기 대비 30% 가까이 올랐다. 박 연구원은 "중국 및 일본 국적 방한 관광객을 중심으로 파라다이스 시티 업장의 랜드마크화가 확인되는 부분"이라며 "한일령이 장기화되는 가운데 9일간의 춘절 연휴 동안 중국인 관광객의 대거 입국이 예상되며, 2월은 전월 대비 영업일수가 3일 모자람에도 이 덕에 강한 실적이 기대된다"고 전했다.





박 연구원은 또 "상대적으로 다소 정체되는 것처럼 보이는 VIP 드롭액은 4월을 기점으로 강한 성장을 보여줄 것으로 예상된다"며 "다음 달 8일 하얏트 오픈 이후 약 70% 확대되는 인천 업장 객실 규모를 바탕으로 2분기 골든위크 및 노동절을 보내는 일본·중국 VIP 드롭액의 강한 성장을 이끌어낼 전망"이라고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

