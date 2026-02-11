[기획]"세계 최초 섬 박람회"…여수, 개막 200일 앞두고 '후끈'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남도·여수시 원팀 체제 가동

섬 밥상·캠핑 등 오감 만족 콘텐츠

사후 활용 고려한 지속 가능 행사

여수 섬 전경(적금도). 여수세계섬박람회조직위 제공

오는 9월, 전남 여수가 전 세계 섬들의 지혜와 미래를 논하는 거대한 공론장이자 축제의 장으로 변모한다. '2026여수세계섬박람회'가 개막 200일 앞으로 다가오면서 성공 개최를 위한 준비 작업이 본궤도에 올랐다. 단순한 지역 축제를 넘어 세계 최초로 '섬'을 주제로 한 국제박람회라는 점에서 그 의미가 남다르다.

11일 여수세계섬박람회 조직위원회에 따르면 박람회는 '섬, 바다와 미래를 잇다'를 주제로 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 여수 돌산 진모지구와 금오도, 개도, 여수세계박람회장 등 4개 권역에서 동시에 개최된다.

기후 위기 최전선 '섬', 미래 해법의 공간으로

이번 박람회는 기후 위기, 해수면 상승, 생태 보전, 지역 소멸 등 인류 공통의 과제가 가장 먼저 드러나는 공간인 '섬'을 재조명한다. 섬을 단순한 보호의 대상으로 보는 것을 넘어, 인류의 미래 해법이 시작되는 공간으로 정의하고 전 세계와 공유한다는 취지다.

조직위는 현재까지 일본, 필리핀, 프랑스, 그리스, 케냐, 팔라우, 에콰도르 등 25개국과 세계보건기구(WHO), 유니세프 등 3개 국제기구의 유치를 확정 지었다. 당초 목표했던 30개 국가 및 국제기구 유치는 무난히 달성할 전망이다. 아시아와 유럽은 물론 아프리카와 오세아니아 국가까지 참여 의사를 밝히며 '섬'이라는 주제가 전 세계적인 공감대를 얻고 있음을 증명했다.

이외에도 이달 말 미국 LA 지역 여행사와 언론인을 대상으로 간담회를 여는 등 해외 관광객 유치에 박차를 가하고 있으며, 3월 말까지 최종 참여국을 확정해 콘텐츠 구체화에 나설 계획이다.

'365개 섬' 정체성…시민이 만드는 박람회

여수가 개최지로 낙점된 배경에는 '365개 섬'을 보유한 도시 정체성이 자리 잡고 있다. 여수시는 그동안 '365 아일랜드', '섬섬여수' 등의 정책을 통해 섬을 삶의 터전이자 미래 자원으로 가꿔왔다. 여기에 2012여수세계박람회를 성공적으로 치러낸 경험과 검증된 인프라가 더해져 국제행사 개최 역량을 인정받았다.

무엇보다 이번 박람회의 가장 큰 동력은 '시민 참여'다. 관 주도의 행사가 아닌 시민, 상인, 섬 주민이 주도하는 상향식 축제로 준비되고 있다.

D-200일을 맞아 지역 상인회와 농협 등은 자발적인 홍보 캠페인에 나섰고, 여수시는 '섬 1박 3식', '섬 힐링 밥상 인증' 등 체류형 관광 상품을 개발해 주민 소득 창출과 연계하고 있다. 이미 지역 기관·단체·기업들의 입장권 사전 구매 행렬도 이어지고 있다.

첨단 기술과 날것의 자연이 공존하는 4개 권역

박람회장은 주 행사장인 돌산 진모지구를 중심으로 금오도, 개도, 여수세계박람회장 등 4개 권역으로 나뉘어 입체적으로 운영된다.

주 행사장에는 8개 전시관이 들어선다. 박람회의 랜드마크가 될 주제관은 40m x 40m x 높이 20m의 거대한 멀티미디어 사면체로 조성돼, 섬의 현재와 미래를 미디어아트와 첨단 영상 기술로 구현한다. 섬 미래관에서는 도심 항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 기술을, 섬 해양생태관에서는 블루 카본과 해양 생태 복원 사례를 만나볼 수 있다.

부 행사장인 금오도와 개도에서는 섬의 '속살'을 체험할 수 있다. '한국의 아름다운 길 100선'에 선정된 금오도 비렁길(18.5㎞) 트레킹과 개도에 조성된 섬 캠핑장에서의 카약, 갯것 체험 등 오감을 만족시키는 프로그램이 관람객을 맞이한다.

공정률 50% 순항…교통·숙박·사후 활용 '꼼꼼'

개막이 200일 앞으로 다가온 현재, 주 행사장 기반 조성 공정률은 50%대를 기록하며 순항 중이다. 조직위는 오는 7월까지 주요 시설을 완공하고 8월 시범 운영을 거쳐 완벽한 손님맞이 태세를 갖출 예정이다.

관람객 편의를 위한 교통 대책도 구체화됐다. 주 행사장 인근에 8,000면 규모의 임시 주차장을 확보하고, 셔틀버스는 주중 30대, 주말 최대 60대를 12개 노선에 투입해 교통 혼잡을 최소화할 방침이다.

박람회 종료 이후의 유산 활용 계획도 마련됐다. 주제관과 섬 테마존, 아트 포토존 등은 철거하지 않고 관광 자산으로 활용해 지속 가능한 지역 성장의 동력으로 삼는다.





조직위 관계자는 "여수세계섬박람회는 단순한 일회성 행사가 아닌 섬을 중심으로 한 새로운 국제 협력과 지역 성장의 출발점이 될 것"이라며 "약 300만 명의 관람객이 여수의 매력과 섬의 가치를 재발견할 수 있도록 남은 200일 동안 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

