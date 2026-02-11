조규일 진주시장, 중앙지하도 상가 공실·상권 침체 해법 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장의 목소리로 원도심 활력 회복 방안 논의

상인들과 함께 경기 침체 극복 위한 대안 찾기

조규일 경남 진주시장이 중앙지하도 상가 커뮤니티 실에서 '2월 시민과의 데이트' 행사로 중앙지하도 상가 입점자 대표들과 소통의 시간을 가졌다.

11일 진주시에 따르면 이번 만남은 최근 경기 침체와 소비 패턴의 변화로 어려움을 겪고 있는 중앙지하도 상가와 이 일대 원도심 상권의 현안을 공유하고, 현장의 목소리를 바탕으로 활기를 되찾을 수 있도록 대안을 모색하고자 마련됐다고 밝혔다.

조규일 시장 2월 시민과의 데이트 중앙지하도 상가 입점자 대표들과 소통하고 있다.

지하도상가 상인회장을 비롯한 참석자들은 지하도상가 공실 문제와 유동 인구 감소 등 원도심 상권이 안고 있는 현실적인 문제점을 토로하며, 다양한 의견과 건의 사항을 제시했다.

지하도상가 상인회 회장은 "각종 인프라 개선과 지속적인 홍보·콘텐츠 지원 등을 통해 진주 시내가 다시 시민과 젊은 층이 찾는 공간으로 거듭날 수 있도록 시의 관심과 적극적인 지원을 바란다"라고 말했다.

이에 조규일 시장은 "중앙지하도 상가는 한때 진주시 상권의 중심이자 원도심 상권을 잇는 중요한 연결축이었다"라며 "이런 어려운 여건 속에서도 지역 경제의 버팀목으로서 중요한 역할을 하고 계신 여러분께 감사드리며, 현장에서 나온 소중한 의견을 면밀히 검토해 중앙지하도 상가가 다시 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

한편, 중앙지하도 상가는 2017년 6월 리모델링해 '에나 몰'이라는 이름으로 재탄생했으며, 상가의 경쟁력을 강화하기 위해 ▲청년몰 ▲e스포츠 커뮤니티센터 ▲청소년 오픈 스튜디오 ▲스마트도서관 등 문화·청년·체험형 시설을 단계적으로 확충해 오고 있다.





진주시는 앞으로도 시민과 상인이 함께하는 소통 행정을 추진해 중앙지하도 상가를 중심으로 한 지속 가능한 원도심 상권 활성화에 적극적으로 나설 계획이다.





