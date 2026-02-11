AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH농협은행 고양시지부 후원 이어져

경기 고양특례시가 지난해에 이어 올해도 출산장려 유공 가정에 표창을 수여하며 출산 친화 분위기 조성에 앞장서고 있다.

고양시, 출산장려 유공 가정 표창 수여 다둥이 가족 응원. 고양시 제공

고양특례시(시장 이동환)는 지난 10일 직원 소통·공감의 날 행사에서 각각 다섯째, 여섯째 자녀를 출산·양육하고 있는 두 가정에 대해 출산장려 유공 표창을 수여했다고 밝혔다.

NH농협은행 고양시지부(지부장 오영석)는 두 가정을 응원하기 위한 후원금을 전달했다.

이동환 고양시장은 "출산과 양육은 개인의 선택을 넘어 사회 전체가 함께 응원해야 할 가치"라며 "앞으로도 민관이 협력해 출산 친화적인 환경을 조성하고, 아이 키우기 좋은 도시를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

NH농협 고양시지부 관계자 역시 "지역사회와 함께 성장하는 기관으로서, 출산과 양육의 가치를 응원하는 데 동참할 수 있어 뜻깊다. 앞으로도 지역 주민과 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





시는 지난해, 출산 친화적인 사회 분위기 확산을 위해 다섯 자녀 이상을 출산·양육하는 모범가정을 선정해 출산장려 유공 표창하는 것을 정례화했으며, 지난해에는 일곱 가정에 표창을 수여한 바 있다.





