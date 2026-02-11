[클릭 e종목]"한화에어로스페이스, 일시적 부진…실적개선 흐름 유효"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4분기 실적 시장 기대치 못미쳐

수주잔고 많아 일시적 부진 판단

키움증권은 11일 한화에어로스페이스에 대해 4분기 영업이익이 시장 기대치를 큰 폭으로 하회했지만 일시적인 성장통으로 판단한다며 투자의견 매수와 목표주가 165만원을 유지했다.

이한결 키움증권 연구원은 "한화에어로스페이스의 4분기 영업이익은 7528억원을 달성하며 시장 기대치를 큰 폭으로 하회했다"며 "폴란드향 K9·천무 인도 물량은 견조했지만 기타 해외 매출의 감소와 내수 매출 증가로 지역 믹스가 악화됐다"고 설명했다.

이 연구원은 "작년 말 기준 수주잔고는 37조2000억원으로 향후 4년치 일감을 보유 중"이라며 "2026년 폴란드향 K9·천무 인도 물량은 감소하지만 부속품 매출, 호주·이집트 K9 사업이 본격화되며 실적 개선 흐름은 유효하다"고 강조했다.

키움증권은 올해 한화에어로스페이스의 매출을 29조5795억원(yoy +11.2%), 영업이익 3조8227억원(yoy+26%, OPM 12.9%)으로 전망했다. 이 연구원은 "여전히 지상방산 부문과 조선 부문 자회사가 실적 성장의 주요 동력으로 작용할 것으로 판단한다"며 "올해는 지상방산 부문에 폴란드향 K9 30문, 천무 40대 이상이 납품될 예정"이라고 밝혔다.





이어 "지난해 폴란드향 납품 물량이 K9 82문, 천무 90대인 점을 감안하면 올해 폴란드향 납품 수량이 큰 폭으로 감소하나 탄 등 부속 수출, 이집트 K9, 호주 K9 사업이 본격화되며 지상방산 부문의 매출과 이익 성장 흐름은 지속될 것"이라고 전망했다. 그는 "수주잔고 중 해외 사업 비중이 70%를 넘어가 견조한 이익 성장세가 기대된다"고 덧붙였다.





