트럼프 "이란과 협상 타결하거나, 강력한 조치 취해야"

트럼프, 악시오스와 인터뷰

항공모함 추가 배치 언급

협상력 높이려는 포석

외교적 합의도 열어놔

도널드 트럼프 미국 대통령

미국과 이란이 8개월 만에 핵 협상을 재개한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) "협상을 타결하거나, 지난번처럼 매우 강력한 조치를 취해야 할 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 온라인매체 악시오스와의 인터뷰에서 다음 주 미국과 이란 간의 2차 핵 협상이 열릴 것으로 예상한다며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 "한 함대가 그곳으로 향하고 있으며, 또 다른 함대도 추가로 투입될 수 있다"고 말했다. 아울러 또 다른 항공모함 전단을 보내는 방안도 "생각하고 있다"고 덧붙였다.

이란과 핵 협상을 진행하면서도 군사적 압박을 병행해 협상력을 높이려는 것으로 보인다. 앞서 트럼프 행정부는 중동 지역에 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 전개한 바 있다. 트럼프의 발언은 이란 주변에 군사자산 배치를 강화할 수 있다는 의미로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이런 군사적 위협으로 인해 이란이 "협상을 매우 간절히 원하고 있다"고 주장했다. 이어 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공격을 언급하며 "지난번엔 그들이 내가 실행에 옮길 거라 믿지 않았다"며 "(이번 협상은) 매우 다르다"고 밝혔다.





그러면서 "우리는 이란과 훌륭한 합의를 이룰 수 있다"며 외교적 해결 가능성을 열어뒀다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

