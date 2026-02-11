"가운 걸치고 의사 행세까지"…전신마취제 불법 유통한 17명 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의약품 도매법인 대표 등 10명 구속 송치

조폭·마약사범 등은 중간 유통업자 역할

에토미데이트 마약류 지정, 13일 法 시행

'제2의 프로포폴'로 불리는 전신마취제를 수출한 것으로 꾸며 빼돌린 뒤 불법 유통한 의약품 도매법인 대표와 이 과정에 관여한 조직폭력배 등 17명이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 마약범죄수사대는 약사법 위반 혐의로 의약품 도매법인 대표 A씨와 조직폭력배 B씨 등 10명을 구속 송치하고, 종업원과 투약 판매업자 등 7명을 불구속 송치했다고 11일 밝혔다.

서울경찰청 광역수사단 마약범죄수사대가 전신마취제 에토미데이트를 불법 투약한 서울 강남구 현장에서 압수한 투약 범행 도구를 11일 공개했다. 서울경찰청

AD

경찰에 따르면 A씨 등은 2024년 10월부터 지난해 6월까지 점포가 아닌 장소에서 전신마취제 에토미데이트 3160박스(3만1600앰플)를 조직폭력배 B씨 등 무자격자 3명에게 불법 판매한 혐의를 받는다. 이 과정에서 제약사로부터 조달한 약품을 베트남 등 해외로 수출한 것처럼 꾸미거나 본인이 대표로 있는 2개 법인 간 거래로 위장하고 중간 유통업자에게 넘겨 4억원 상당을 챙긴 혐의도 있다.

조폭 B씨와 마약사범 C씨는 중간 유통업자로, A씨로부터 받은 약물을 박스당 30만~35만원씩 받고 투약 판매자에게 팔아넘긴 혐의를 받고 있다. C씨의 경우 수사 과정에서 필로폰 수수·투약 혐의가 추가 적발됐다. 이밖에 불법 시술소 운영자 D씨 등 12명은 피부과 의원처럼 꾸민 시술소를 운영하거나 '출장 주사'를 통해 에토미데이트를 앰플당 20만원씩 받고 44명에게 투약한 혐의다.

경찰 조사 결과, D씨 일당은 서울 강남구 중심가에 피부과 의원과 유사한 간판·인테리어를 갖춘 피부 클리닉을 차렸다. 흰 가운을 걸치고 의사 행세를 하거나 간호조무사·운전기사 등을 고용해 조직적으로 활동했다. 해외 메신저를 통해 업장을 예약제로 운영했고 차명 계좌를 사용해 추적을 피한 것으로 조사됐다. 수면장애를 겪는 유흥업소 종사자가 주된 투약 대상으로 확인됐다.

강선봉 서울경찰청 마약범죄수사대 수사계장이 11일 서울청 마포청사에서 브리핑을 하고 있다. 오지은 기자

의료용 마약류와 에토미데이트 오·남용을 수사하던 경찰은 지난해 1월 강남 일대에 불법 시술소가 있다는 첩보를 입수했다. 이후 A씨 등 일당 17명을 검거했고 현금 4900만원을 압수했다. 또 차량 등 4억2300만원 상당의 재산에 대해 법원으로부터 기소 전 추징 보전을 결정받았다. 수사 과정에서 확인된 A씨의 허위 수출 신고와 탈세 사실은 관세청 및 관할 세무서에 통보했다.





AD

프로포폴과 효능·용법이 유사한 에토미데이트는 그간 마약류로 분류되지 않아 엄격한 취급 보고 의무와 같은 법망을 피해 갔다. 경찰은 마약류 관리 주무 부처인 식품의약품안전처와 협업해 지난해 말 이를 마약류로 지정하는 법 개정을 끌어냈다. 마약류 관리에 관한 법률 시행령 개정안이 시행되는 오는 13일부터 에토미데이트에 대한 마약류 취급 의무를 다하지 않으면 형사처벌 대상이 된다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>