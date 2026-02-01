송형근 전 국립공원공단 이사장, 창원시장 선거 출사표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

송형근 전 국립공원공단 이사장이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 창원시장 선거에 출사표를 던졌다.

송 전 이사장은 10일 창원특례시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "저를 키워준 영원한 고향 창원을 위해 제가 가진 모든 경험과 열정을 남김없이 바치고자 이 자리에 섰다"며 출마를 선언했다.

그는 "현재 창원은 대한민국 기계산업 중심도시로의 자부심을 사라지고 인구 100만 특례시 자존심마저 흔들리고 있으며 청년들은 창원을 떠나고 있다"며 "일자리는 있지만 미래는 보이지 않는다는 청년들의 탄식, 불 꺼진 마산 창동의 상가와 활력을 잃은 구도심은 오늘의 창원의 비추는 냉정한 자화상"이라고 진단했다.

송형근 전 국립공원공단 이사장이 창원시장 선거 출마를 선언하며 공약 등에 대해 설명하고 있다. 이세령 기자

AD

송 전 이사장은 "지금 우리에게 필요한 사람은 취임 즉시 시정의 핸들을 잡고 위기를 돌파할 검증된 행정전문가, 중앙정부의 문을 열고 예산을 끌어올 수 있는 행동하는 시장"이라며 "34년의 행정전문가로서 창원의 보석을 연결하겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 "창원의 방산, 원전, 조선이란 산업 엔진과 주남저수지, 진해 벚꽃, 마산 바다라는 천혜 자산이 숨을 고르고 있다"며 "흩어진 자원을 하나로 꿰어 찬란한 보물로 만드는 일은 가장 자신 있게 할 수 있는 일이고 그 능력을 오직 창원을 위해 쓰겠다"고 덧붙였다.

그러면서 ▲청년이 돌아오는 AI 첨단산업 메카 조성 ▲녹색정원도시 조성 ▲스마트복지 창원 구현 ▲글로벌 하이브리트 시티 완성을 '창원의 새로운 도약을 위한 4대 약속'으로 내세웠다.

그는 청년 고용전략을 통해 청년과 기업을 직접 연결하고 5000억원 규모 펜타곤 혁신 펀드를 조성하겠다고 했다.

또 주남저수지의 국가정원 승격, 국립자연사박물관 유치, 마산 해안부터 창원천, 남천에 이르는 녹색시민의 길 완성도 제시했다.

달빛어린이병원 확대, 스마트돌봄시스템과 인생 2막을 위한 다모작센터 운영과 청년주택 확대 및 교통비 지원 등도 약속했다.

아울러 의창구는 제2국가산단을 필두로 한 미래성장의 엔진, 성산구는 스마트 산단 대개조를 통한 재도약 거점, 마산합포구는 상권 부황과 해양문화가 어우러진 관광의 메카, 마산회원구는 복합행정타운과 환승센터가 조화로운 행정의 중심, 진해구는 세계적 물류 허브이자 해양수도 창원의 심장으로 각각 발전시키겠다고 공약했다.





AD

송 전 이사장은 "책상 위의 행정이 아니라 민생순회와 시민과의 간담회를 상설화해 현장에서 해답을 찾는 시장이 되겠다"며 "행정가로서 전문성과 정치인으로서 소통력을 하나로 모아 창원시민의 행복과 도시의 품격을 되살리겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>