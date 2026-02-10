김석기 전 창원시장 권한대행, 창원시장 출마 선언

김석기 전 경남 창원시 제1부시장 겸 시장 권한대행이 오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 창원시장 선거에 출마한다고 공식 선언했다.

김 전 권한대행은 10일 창원특례시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "31년의 행정 경험을 오롯이 창원 재도약의 밑거름으로, 불쏘시개로 바치겠다"며 "평생 다져온 노련한 행정 감각으로 창원시민의 일상을 편안하게 지키고, 창원의 위상은 더 높이겠다"고 출마 포부를 밝혔다.

그는 "마산, 창원, 진해 통합이란 거대한 변화를 거치며 100만 도시 대열에 진입한 창원은 지금 소멸과 도약의 중대한 갈림길에 서 있다"며 "110만에 육박하던 인구는 100만 선 아래로 가라앉고 청년들은 일자리를 찾아 도시를 떠나고 원도심의 불빛마저 꺼져가고 있다"고 진단했다.

이어 "이 수치는 단순한 통계 문제가 아니라 행정의 판단 기준을 다시 세우지 않으면 안 된다는 경고"라고 강조했다.

김석기 전 경남 창원시장 권한대행이 제9회 전국동시지방선거에서 창원시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 이세령 기자

김 전 권한대행은 "지금 창원에 필요한 건 논쟁이 아닌 즉시 실행 가능한 행정"이라며 "취임 후 방향을 고민하는 시장이 아니라 첫날부터 현장에서 문제를 해결하는 시장이 필요하다"고 했다.

그러면서 ▲제조 AI 대전환을 통한 창원국가산단 2.0 시대 개막 ▲주거, 교통, 식비 지원 청년 PLUS 3종 등을 통한 청년의 꿈이 자산이 되는 열정도시 조성 ▲역사, 근대유산, 산업유산, 자연환경을 하나로 잇는 관광벨트 조성으로 체류형 관광도시로의 도약 ▲AI 헬스케어 기반 노인 돌봄 시스템 구축, 전 시내버스 저상버스화 등으로 포용적 복지 실현 ▲100만 특례시 예산 및 자치권 실질 확보와 주거 및 육아 환경 개선 등을 주요 공약으로 내세웠다.

김 전 권한대행은 "시민이 있는 곳이라면 어디든 찾아가 더 가까이에서 이야기를 듣겠다"며 "구호로 남는 정치가 아닌, 임기가 끝난 후 성과로만 평가받는 시장이 되겠다"고 말했다.





아울러 "떠났던 청년의 발걸음이 돌아오고 동네마다 아이들의 웃음소리가 다시 들리는 창원, 시민 모두가 자부심을 느끼는 도시로서의 도약을 시민들과 함께 만들어가겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

