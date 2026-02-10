LS전선, 美 7000억 규모 초고압 케이블 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지중·해저 케이블 공급 계약 체결

LS전선이 미국에서 총 7000억 원 규모의 초고압 케이블 공급 계약을 따냈다.

LS전선은 10일 북미법인 'LS 케이블 시스템 아메리카(LSCSA)'를 통해 약 7000억원 규모의 초고압 케이블 판매·공급 계약을 맺었다고 공시했다. 이번 수주는 345킬로볼트(kV) 지중 초고압 케이블(약 3173억원)과 해저 초고압 케이블(약 3692억원) 등 총 2건으로 구성됐다.

계약 기간은 지중 케이블의 경우 2029년 10월까지, 해저 케이블은 2030년 4월까지다. 이번 계약을 통해 공급되는 케이블은 LSCSA를 거쳐 북미 지역의 원발주처에 최종 공급될 예정이다. 발주처의 요청에 따라 구체적인 기업명과 계약명은 공개되지 않았다.

최근 LS전선은 인공지능(AI) 산업 확대로 인한 데이터센터 증설과 신재생 에너지 전환으로 전력 수요가 폭발적으로 늘어나는 상황에 대응하고 있다. 특히 기술 진입 장벽이 높은 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블 등 고부가가치 제품 수주를 늘리는 데 집중하고 있으며, 2028년 양산을 목표로 미국 현지 공장 건설 등 생산 거점 확보에도 착수한 상태다.





한편, 지주사인 LS는 전력 인프라 사업의 호조에 힘입어 지난해 매출 31조 8250억원, 영업이익 1조 565억원을 기록하며 견조한 성장세를 이어가고 있다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

