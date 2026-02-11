상승세 김시우, 이번엔 4전 5기다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시그니처 대회 AT&T 페블비치 프로암 개막

김시우 4개 대회서 준우승 포함 3회 톱 10

매 대회 우승 경쟁 "스윙이 좋은 것 같다"

4전 5기다.

김시우의 마음가짐이다. 12일(현지시간) 미국 캘리포니아주 페블비치 골프 링크스(파72·6989야드)에서 개막하는 미국프로골프(PGA) 투어 AT&T 페블비치 프로암(총상금 2000만달러)에 출전한다. 올해 PGA 투어의 8개 시그니처 대회 가운데 첫 번째 대회다. 세계 정상급 선수 80명이 나선다. 시그니처 대회는 4대 메이저 대회와 제5의 메이저 대회 더 플레이어스 챔피언십 다음 등급에 해당한다.

김시우가 AT&T 페블비치 프로암에서 2026시즌 첫 우승을 노린다. AP연합뉴스

김시우는 올해 초반 페이스가 좋다. PGA 투어 4개 대회에 나가 준우승 1회, 3위 1회 등 톱 10에 세 차례 이름을 올렸다. 톱 10에 들지 못한 남은 한 대회 성적도 공동 11위였다. 특히 최근 3개 대회에서 매번 최종 라운드 우승 경쟁을 벌였다.

김시우는 지난주 WM 피닉스 오픈에서 공동 3위를 기록, 세계랭킹도 자신의 역대 최고 순위인 26위까지 올라섰다. 2023년 1월 소니오픈에서 투어 4승을 달성한 이후 3년 만에 정상에 오를 분위기다. 그는 "지금이 선수 생활을 하면서 가장 스윙이 좋은 것 같다"고 강한 자신감을 내보였다.





물론, 김시우의 경쟁 상대도 만만치 않다. 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 비롯해 톱 10 이내 선수 전원이 출전 선수 명단에 이름을 올렸다. 지난해 우승자 로리 매킬로이(북아일랜드)가 PGA 투어에 처음으로 모습을 드러낸다. 그동안 DP월드투어 대회를 소화했다. 올해 PGA 투어 2승 고지에 선착한 크리스 고터럽(미국)이 복병이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

