[내일날씨]전국 흐리다 오후 맑아져…미세먼지 '나쁨'

수요일인 11일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

새벽까지는 경기도와 충남권에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

오전까지는 강원 내륙·산지, 충북, 전라권, 경상 서부 내륙, 경북 북부 내륙, 제주도로 강수·강설 지역이 확대하며, 경기도와 충남권에서는 0.1㎜ 미만 빗방울이나 0.1㎝ 미만 눈이 날릴 수 있다.

오후까지는 충청권 내륙과 전라권 내륙에서 미약한 강수·강설이 이어질 수 있다.

예상 적설량은 경북 북부 내륙·남서 내륙 1㎝ 미만, 예상 강수량은 경북 북부 내륙·남서 내륙 1㎜ 미만이다.

10일부터 11일까지 예상 적설량은 광주·전남 내륙, 전북 서부, 대전·세종·충남 내륙 1㎝ 미만, 경기 북부·남동부, 강원 내륙, 충북, 경남 서부 내륙 1㎝ 안팎, 강원 산지 1~3㎝, 전북 동부, 제주도 산지 1~5㎝다.

10일부터 11일까지 예상 강수량은 경기, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 경남 서부 내륙 1㎜ 안팎, 전북 5㎜ 미만, 제주도 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 -4~3도, 낮 최고기온은 4~12도가 되겠다.

대기 정체와 국외 미세먼지 유입 영향으로 수도권, 강원 영서, 충청권, 광주, 전북, 대구, 경북은 '나쁨' 수준이며 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 전남, 부산, 울산, 경남은 저녁부터 '나쁨'으로 악화할 전망이다.





바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.0m로 예상된다.





