한국출판인회의 제14대 회장에 홍영완 윌북 대표 선출

AI 시대 대응·K-출판 세계화 과제 제시

사단법인 한국출판인회의는 10일 서울에서 열린 제27차 정기총회에서 향후 3년간 단체를 이끌 제14대 회장으로 홍영완 윌북 대표를 선출했다.사진 한국출판인회의

홍 회장은 단독 후보로 출마해 전체 투표자의 약 98%의 찬성으로 당선됐다. 한국출판인회의는 1998년 창립된 국내 대표 출판 단체로, 출판 진흥 정책 개발과 출판 유통 구조 개선, 전자출판 활성화, 독서 진흥 사업 등을 추진해오고 있다.

홍 신임 회장은 취임 후 주요 과제로 ▲AI 시대 출판 대응 전략 수립 ▲K-출판 세계화 지원 ▲출판콘텐츠 제작비 세액공제 입법 추진 ▲독서 문해력 지수 개발 등을 제시했다. 이를 위해 한국출판인회의 내 AI 위원회를 신설하고, 인공지능 활용 출판물의 등록·유통 체계 정비와 저작권·출판권 보호 방안 마련을 추진할 계획이다.

또 문화체육관광부 등 관계 부처와 협력해 해외 주요 도시에서 한국 출판 콘텐츠를 소개하는 사업을 추진하고, 출판콘텐츠 제작비 세액공제 제도의 연내 도입을 목표로 입법 활동을 이어갈 방침이다. 아동·청소년 문해력 저하 문제에 대응하기 위한 독서 기반 문해력 지수 개발도 관계 부처와 협력해 추진한다.

홍영완 신임 회장은 중앙대학교 신문방송대학원을 졸업하고 언론학 석사 학위를 받았다. 세종도서 운영위원장, KoPub ERP 개발위원장, 한국출판인회의 부회장과 정책위원장을 지냈으며, 중앙대학교 신문방송대학원에서 강의했다. 미국 UCLA 방문학자로 연구 활동을 했고, 출판사 열린책들에서 근무한 경력이 있다.





현재는 윌북 대표로 재직 중이며, 출판콘텐츠 제작비 세액공제 추진위원장과 문화체육관광부 장관 자문위원으로 활동하고 있다. 홍 회장은 앞으로 3년간 신임 집행부와 함께 한국출판인회의를 이끌 예정이다.





