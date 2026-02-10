최민정·김길리·이소연, 쇼트트랙 女 500m 8강 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최민정·김길리 예선 2위 기록

3위 이소연 기록으로 8강

쇼트트랙 여자 대표팀 최민정, 김길리, 이소연이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 500m 예선을 무난하게 통과했대.

최민정과 김길리는 10일(한국시간) 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m에서 조 2위를 기록하며 8강에 올랐다. 이소연은 조 3위를 기록했으나 조 3위 중 상위 4명 안에 들면서 기록으로 8강에 올랐다.

최민정이 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 예선에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

김길리는 예선 2조에서 올 시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 여자 500m 랭킹 2위를 기록한 강호 코트니 사로(캐나다)와 같은 조에 편성됐다. 사로가 1번, 김길리가 2번 레인을 배정받았다. 김길리는 레인 순서에 따라 출발 직후 2번째 자리를 잡았고 끝까지 순위를 유지했다. 김길리는 사로(42초464)보다 0.837초 늦은 43초301의 기록으로 예선을 통과했다.·

최민정은 6조에서 1번 레인을 배정받았다. 출발에서 벨기에의 한나 데스머트에 선두 자리를 내줬으나 첫 번째 코너에서 안쪽을 파고들며 선주 자리를 뺏었다. 최민정은 데스메트에게 막판 발내밀기로 1위 자리를 내줬다. 데스머트보다 0.022초 늦은 43초204를 기록했다.





이소연은 7조에서 4번 레인에 배정받았고 43초406을 기록하며 3위로 결승선을 통과했다.





