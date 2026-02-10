삼양식품, 196억원 규모 결산배당…주당 2600원

서울 시내 한 대형마트에서 시민이 불닭볶음면을 구입하는 모습. 연합뉴스

AD

삼양식품은 보통주 1주당 2600원의 결산배당을 결정했다고 10일 공시했다.

시가배당률은 0.2%이며 배당금 총액은 196억원이다.





AD

지난해 8월 지급한 중간배당으로 주당 2200원을 포함하면 삼양식품의 작년 연간 배당금은 주당 4800원이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>