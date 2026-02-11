창업 열풍 확산 위해 민관 정책전문가 머리 맞대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기부, ‘민관합동 창업벤처 분야 정책토론회’ 개최

중소벤처기업부는 11일 창업벤처 분야 정책과제 발굴을 위한 '민관합동 창업벤처 분야 정책토론회'를 개최했다고 밝혔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 11일 서울에서 열린 '민관 합동 창업벤처 정책토론회'에서 참석자들과 창업벤처 분야 주요 현안에 대해 자유 토론을 진행하고 있다. 중기부

AD

이번 토론회는 이광재 전 국회 사무총장, 송병준 벤처기업협회장, 이동훈 코스닥협회장 등 민간 전문가들과 함께 '중소·벤처·소상공인 성장 사다리 복원'을 통한 경제 대도약 방안을 마련하기 위해 열렸다. 특히 한성숙 장관이 '스타트업처럼 일하는 부처'로서 중기부 내부에 도입한 자유토론 방식을 외부 민간 전문가와의 회의에 처음 도입했다.

이날 토론회는 준비된 안건 없이 '모두의 창업 프로젝트', '로컬창업' 등 최근 발표한 정책에 대해 자유롭게 토론하면서 향후 정책과제에 대한 의견을 나눴다.





AD

한 장관은 "모두의 창업 프로젝트, 로컬창업 등 중기부가 올해 추진 중인 주요 정책이 성공적으로 현장에 안착하기 위해서는 벤처기업, 민간 전문가, 투자자, 지역사회 등 민간의 지지와 협력이 필수적"이라며 "앞으로 성장 사다리 복원을 위해 창업벤처 분야뿐만 아니라 중소기업과 소상공인, 공정과 상생 등 분야에서도 민간의 의견을 정기적으로 들을 수 있는 자리를 만들겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>