화성시, 생계위기 시민 위한 '그냥드림' 연내 32곳 추가 설치

일선 행정복지센터·복지관에 생활밀착형 공유냉장고 운영

경기도 화성시가 생계 위기 시민에게 먹거리를 제공하는 '공유냉장고(그냥드림)'를 연말까지 32곳 추가한다.

화성시는 9일 시정전략회의에서 정부의 '그냥드림' 확산 방침에 따라 이같은 계획을 마련했다고 10일 밝혔다.

화성시가 나래울종합사회복지관에 생계 위기 시민을 위해 마련해 운영중인 '그냥드림'. 시는 연말까지 일선 읍면동 행정복지센터를 중심으로 생활 밀착형 공유형 냉장고인 '화성형 그냥드림'을 32곳 추가 운영할 계획이다. 화성시 제공

시는 이달 기준 5곳의 권역별 거점에서 '그냥드림'을 운영 중이다. 구별로는 ▲만세구 남부종합사회복지관·서부종합사회복지관 ▲효행구 봉담읍사무소 ▲병점구 나래울종합사회복지관 ▲동탄구 은혜푸드뱅크 등이다.

시가 그냥드림의 대대적 확대에 나선 것은 서울시 면적의 1·4배에 달하는 면적 탓에 일부 시민들은 거점 시설과의 물리적 거리로 '그냥드림' 이용에 어려움을 겪고 있다는 판단에서다.

이를 위해 시는 읍·면·동 행정복지센터와 복지관 등을 중심으로 '화성형 그냥드림'을 도입한다. '화성형 그냥드림'은 기존 권역별 거점 중심의 체계를 시민 생활권으로 확장한 생활 밀착형 복지 모델이다. 시민 접근성이 좋은 공간에 공유냉장고를 설치해 운영하는 것이 특징이다.

현재 공유냉장고가 설치된 곳은 우정읍, 남양읍, 새솔동, 병점1동, 동탄9동, 봉담읍사무소다. 시는 다음 달에는 복지관 곳, 7월에는 읍·면·동 8곳, 12월에는 읍·면·동 16곳에 순차적으로 마련할 예정이다.

아울러 시는 공유냉장고의 안정적인 운영을 위해 지역사회보장협의체와 지역 자원봉사자의 참여를 검토하는 한편, 지역 식품기업과 소상공인의 자발적인 기부 참여를 유도해 나갈 계획이다.





정명근 화성시장은 "운영 2개월 차에 접어든 화성형 그냥드림은 시민의 자존감을 지키면서 삶을 받쳐주는 사회적 매트리스 역할을 하고 있다"며 "단 한 명의 시민도 소외되지 않도록 32개의 따뜻한 그냥드림 공유냉장고가 시민의 집 앞까지 먼저 찾아가겠다"고 말했다.





