순천시, 설 연휴 추모공원·공원묘지 성묘지원 대책 수립

사전 성묘·온라인 성묘도

순천시는 오는 14일부터 18일까지를 설 성묘대책 기간으로 정하고, 추모공원과 공원묘지를 방문하는 성묘객들의 교통과 편안한 성묘를 할 수 있도록 세밀한 서비스를 지원한다고 밝혔다.

이번 설 연휴 기간에 방문 성묘가 어려운 성묘객을 위해 e하늘장사정보시스템 누리집을 통한 온라인 추모·성묘 서비스를 지원하며 회원가입 후 서비스 이용이 가능하다.

시는 공원묘지 성묘객들의 교통 편의를 위해 설 당일부터 이틀 동안 시내버스 운행 횟수를 현행 8회에서 10회로 증회해 운행할 예정이다.

또한, 매년 성묘객들로 교통체증이 심한 남교오거리~공원묘지~순천여고 구간은 설 당일 17일 일방통행으로 운영할 계획으로, 이 지역 주민들은 양방향 주차를 자제해 주기를 시는 당부하고 있다.

설 당일 17일에는 추모공원 봉안당의 성묘 시간을 오전 7시부터 오후 6시까지 평상시보다 2시간 확대 운영하고 화장·자연장 업무는 순천시민에 한 해 정상 운영된다.





시 관계자는 "설 당일은 성묘객들의 집중으로 혼잡이 예상되므로 미리 성묘하거나 또는 온라인 성묘를 적극적으로 활용해 주시고, 방문 성묘 시에는 조화반입 금지 캠페인에 동참해 폐기물이 발생하지 않는 성묘 문화를 만들어 가는 데 적극 동참을 했으면 한다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

