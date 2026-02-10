차세대조선 산업 경쟁력 강화 '목포시가 선도한다'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'큰그림 프로젝트' TF 가동…남항 중심 전략 논의

지역 조선업 대표들이 한데 모여 산업 경쟁력 강화를 위한 TF회의를 개최했다. 목포시 제공

전남 목포시가 '목포 큰그림 프로젝트'의 일환으로 차세대조선 산업 육성을 위한 전담 태스크포스(TF)를 본격 가동하고, 미래 조선산업 전략 수립에 착수했다.

시에 따르면 지난 10일 열린 차세대조선 TF 1차 전략회의에서는 전남 서남권 조선산업의 중장기 발전 방향과 실행 과제 발굴을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

'목포 큰그림 프로젝트'는 급변하는 정책과 산업 환경에 선제적으로 대응하고, 지속 가능한 미래 성장동력을 확보하기 위해 핵심 전략과제를 발굴하는 민선 9기 시정 준비 체계다. 차세대조선 TF는 이 프로젝트의 핵심 산업 전략 가운데 하나로 운영된다.

이번 회의에는 선박해양플랜트연구소와 (재)한국조선해양기자재연구원, 목포대학교, 목포해양대학교, (재)전남테크노파크 등 주요 산·학·연 혁신기관과 함께 HD현대삼호, ㈜유일, ㈜한국메이드, ㈜빈센, 리노버 등 지역 조선·해양 관련 기업이 참여해 협력 기반을 다졌다.

회의에서는 전남 서남권 친환경선박 산업 고도화 방안과 목포 남항을 중심으로 한 연구거점 구축 현황 및 발전 방향에 대한 주제 발표가 진행됐으며, 이를 바탕으로 지역 조선산업의 미래 비전과 전략에 대한 심도 있는 의견 교환이 이어졌다.

특히 참석자들은 남항을 중심으로 한 친환경·스마트 선박 연구거점 조성과 목포·영암·해남을 잇는 상호 협력체계 구축, 기업 유치 및 양질의 일자리 창출 방안을 핵심 과제로 제시하며 구체적인 실행 과제 발굴에 뜻을 모았다.

시는 TF 논의를 통해 도출된 주요 전략과제를 보고회와 전략회의를 거쳐 선별한 뒤, 향후 국비 확보 대응과 민선 9기 시정 운영 준비 자료로 적극 활용할 계획이다.





시 관계자는 "전남 서남권 경제의 근간인 조선산업이 혁신과 대전환의 시기를 맞고 있다"며 "이번 차세대조선 TF 논의를 출발점으로 관계기관과 긴밀한 협력체계를 구축해 미래 발전 비전과 단계별 전략과제를 체계적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

