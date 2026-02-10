[컨콜]엔씨소프트 "모바일 캐주얼 사업, 내년 매출의 30% 목표"

"연매출 가이던스 2.5조원 상단 가능성"
엔씨소프트가 내년 모바일 캐주얼 사업 매출 비중을 전체의 3분의 1까지 확대한다는 목표를 밝혔다.
박병무 엔씨소프트 공동대표는 10일 오후 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "모바일 캐주얼 사업은 단순한 시작이 아니라 그간의 노력을 공고히 해 자리잡고 있다"며 이같이 밝혔다.
이어 "지난해까지는 성장을 위한 준비 단계였고 비용과 조직을 효율화하는 단계였다"며 "올해부터 다중접속역할수행게임(MMORPG), 슈터·서브컬처 등 새로운 장르, 모바일 캐주얼 사업 등 세 가지 축을 기반으로 매출을 구성할 것"이라고 덧붙였다.
연간 매출 가이던스도 재확인했다. 박 대표는 "지난해 실적 발표 때 2026년 연매출 2조~2조5000억원을 예상했는데 지금은 2조5000억원 상단을 달성할 가능성이 높다"며 "분기마다 성장이 이어지고, 전년 대비로도 성장하는 해가 될 것"이라고 말했다.
노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
