15억 5000만원 투자 유치한 'CES 2026 대전통합관 성과공유회'개최

4일간 4500여명 방문, 투자 상담 1088건 성과 이뤄

사진=대전시 제공

대전시가 지난 1월 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전전시회 'CES 2026'에 참가해 4일간 4500여명 방문, 투자 상담 1088건, 15억 5000만 원의 투자를 유치한 성과를 공유했다.

시는 10일 오후 2시 대전스타트업파크 본부에서 'CES 2026 대전통합관 성과공유회'를 개최하고 CES 참가를 통해 창출된 대전 기업들의 글로벌 진출 성과와 우수 사례를 공유했다.

이날 성과공유회는 최성아 정무경제과학부시장과 박대희 대전창조경제혁신센터 대표를 비롯해 CES 2026 대전통합관 참가기업 27개 사 임직원 등 40여 명이 참석해, 전시 참가 성과를 공유하고 글로벌 시장 진출 과정에서의 애로사항과 향후 과제에 대해 의견을 나눴다.

시는 지난 1월 초 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전전시회 'CES 2026'에 참가해 대전통합관을 조성·운영하며 창업기업 17개 사(업력 5년 이내), 성장기업 10개 사(업력 5년 이상) 총 27개 지역 기업의 글로벌 시장 진출을 지원했다.

사진=대전시 제공

특히 대전통합관은 CES 내 스타트업 전용 전시구역인 유레카파크(Eureka Park)에 조성해 기술 혁신성과 성장 가능성을 갖춘 기업들이 글로벌 투자자와 바이어를 직접 만나는 비즈니스 무대를 마련했다.

CES 전시 기간 동안 대전통합관에는 약 4500여 명이 방문했으며, 글로벌 기업 및 투자자, 바이어를 대상으로 총 1088건 약 596억 원 규모의 수출·투자 상담이 이뤄졌다.

이 과정에서 15억 5000만 원 규모의 투자 유치와 9건의 업무협약(MOU) 체결 등 가시적인 성과가 창출됐으며, 다수 기업이 전시 이후에도 후속 미팅과 협의를 이어가고 있다.

대표적으로 ㈜공카는 미국 모빌리티·렌터카 산업 전문기업 AutoMobility Advisors와 미국 시장 진출을 위한 전략적 파트너십 및 업무협약(MOU)을 체결했다.

CES 2026 혁신상을 수상한 ㈜에브리심도 UnitLab, TurbinCrew 등 4개 사와 업무협약을 체결하며 사업 협력 네트워크를 확대했다.

또한 '수중 플라스마 합성' 기술로 다양한 산업 소재들을 가공하는 한국나노오트는 일본의 사카이상사(Sakai Trading)와 니켈, 산화 세륨 등 나노소재의 톤 단위 구매의향서(LOI)를 체결하며 해외 판로 확대 가능성을 확인했다.

사진=대전시 제공

시는 이러한 성과가 가능했던 배경으로 '성과 중심의 전시 지원 방식'을 꼽았다. 전시 이전 단계부터 미국 현지 파트너사와 협력해 기업별 기술 분야와 사업단계에 맞춘 투자자·바이어 사전 매칭을 추진함으로써, 전시 현장에서 보다 실질적인 비즈니스 미팅이 이뤄질 수 있도록 지원했다.

이날 성과공유회에서 참가기업들은 CES 전시를 통해 글로벌 시장의 요구와 기술 트렌드를 직접 확인하고, 이를 바탕으로 향후 사업전략을 구체화하는 계기가 됐다고 평가했다.

대전시는 이번 행사를 계기로 CES 전시 기간 동안 이루어진 수출·투자 상담이 실질적인 투자·사업 성과로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화할 계획이다. 투자 유치 연계, 해외 시장 진출 컨설팅, 글로벌 파트너십 구축 등을 통해 지역 기업의 지속적인 글로벌 성장을 뒷받침할 방침이다.





최성아 정무경제과학부시장은 "CES는 대전 기업들이 세계 시장에서 기술력과 사업 가능성을 동시에 검증받는 무대"라며 "이번 성과공유회를 통해 확인된 성과를 바탕으로, 지역 기업들이 글로벌 시장에서 지속적으로 성장할 수 있도록 성과 중심의 지원을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

