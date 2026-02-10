걷고, 기록하고, 건강을 얻다… 양산시, '양산사랑 건강걷기' 1차 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

걷기로 건강해지기!… 지금 도전하세요



걷는 발걸음마다 지역과 건강을 잇는 프로젝트가 문을 열었다.

경남 양산시는 지역 주민의 신체활동 증진과 건강 개선을 위해 '양산사랑 건강걷기'사업의 1차 접수를 오는 2월 23일부터 2월 27일까지 진행한다.

스마트폰을 사용하는 20세 이상 양산시민이면 누구나 참여 가능하며 양산시보건소 누리집의 '양산사랑 건강걷기' 메뉴를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

방문 신청은 양산시보건소 1층 통합건강증진실이나 동부건강생활지원센터 2층 건강측정실에서 가능하다. 대상자로 등록해 1일 1만보, 1주 5일 이상, 5주 연속으로 걷기 목표를 달성하면 인센티브로 온누리상품권(5000원)을 받을 수 있다.

걷기는 가장 쉬우면서도 효과적인 유산소운동으로 심혈관 질환 예방, 골다공증 예방, 당뇨병 관리, 근력과 균형 능력 향상 등 다양한 신체적 효과를 가져다줄 뿐만 아니라 우울증 개선 등 정신건강에도 큰 도움이 된다.





보건소 관계자는 "많은 시민이 생활 속 걷기를 통해 건강한 습관을 지속적으로 유지해 비만과 만성질환 예방 등 실질적인 건강 개선으로 이어질 수 있도록 적극적으로 앞장서겠다"고 말했다.

2026년 1차 양산사랑건강걷기 안내문.

