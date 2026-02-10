'배구여제' 김연경 "내 이름 건 사업 했다가 망했다…다신 안 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쇼트트랙 박승희·컬링 김은정 출연해 근황

김연경 "코로나19 때문에 망해"

전 배구선수 김연경이 과거 스포츠 아카데미를 운영했던 사실을 전했다. 유튜브 식빵언니 김연경 캡처

전 배구선수 김연경이 과거 자신의 이름을 건 스포츠 아카데미를 운영했다가 폐업했다는 사실을 뒤늦게 전했다.

9일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에는 전 쇼트트랙 선수 박승희, 컬링 선수 김은정이 출연해 근황에 대한 대화를 나눴다.

박승희는 은퇴 후 결혼과 출산 등의 근황을 전했다. 박승희는 "사업도 하고 있고 해설도 하고 워킹맘으로 살고 있다"며 "아이를 낳고 키즈 브랜드를 론칭했다. 아이들 옷이나 아이 관련한 것들을 만들고 있다. 재밌게 잘하고 있다"라고 전했다.

김은정은 강릉시청에서 계속 컬링을 하고 있다고 전하면서 "아이가 하나 있는데, 주중에는 운동하고 주말에는 집에 가서 육아하고 지낸다"고 말했다.

김연경은 박승희에게 과거 사업을 접었음에도 다시 도전하는 게 대단하다고 언급하면서 "나도 (과거에) 김연경 스포츠 아카데미를 운영했었다. 당시 코로나19 이슈를 크게 겪으면서 다시는 사업을 하지 말아야겠다고 다짐했다"고 고백했다.

이에 박승희는 김연경의 방송활동 행보를 예로 들면서 "코치나 감독도 좋지만 어린 나이에 은퇴하는데 그때 여러 가지를 경험하면 안 되는 건가 생각했다. 많은 분이 운동선수 출신, 올림픽 메달리스트 출신인데 사업도 하고 방송도 하네? 이런 걸 다양하게 보여주고 싶었다"고 말했다.





이어 "연경 언니도 방송도 잘하고 연예 대상에서 상도 받았다. 그런 걸 닮고 싶다. 후배들도 은퇴하고 다양하게 할 수 있다고 생각하면 좋겠다"라고 사업 도전 이유를 설명했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

